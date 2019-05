Passo Corese-Maglianese 0-0

Cantalice-S. Angelo Romano 2-0

Guidonia-Spes Poggio Fidoni 5-1

ALTRI RISULTATI, XVI DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - La XVI giornata di ritorno in Promozione si conclude con la gioia della Maglianese, salva con una giornata di anticipo. Vince davanti al proprio pubblico il Cantalice mentre duro il ko della Spes.Lo 0-0 nel derby sabino tra Passo Corese e Maglianese sancisce la salvezza aritmetica degli ospiti con una giornata di anticipo. La gara caratterizzata da pioggia e vento vede buoni spunti da parte di entrambe le squadre: a Italiano e Giovannangelo per i padroni di casa rispondono Marcheggiani, Di Gennaro e Lucà ma senza trovare il gol.Il capitano coresino: «Abbiamo affrontato bene e con impegno la partita. Peccato perché sarebbe stato bello vincere nella nostra ultima partita in casa. Ora pensiamo alla Tivoli, sarà entusiasmante giocare con la squadra più forte del girone».Il giallorosso: «Finalmente abbiamo raggiunto la salvezza nonostante le molte occasioni sprecate. La gara è stata molto equilibrata con poche occasioni da parte di entrambe le formazioni, colpa anche del terreno di gioco. Domenica invece, cercheremo di chiudere con una vittoria davanti al nostro pubblico».Al Ramacogi il Cantalice vince di misura sul S.Angelo Romano: termina 2-0. La gara, giocata in condizioni climatiche al limite, si sblocca solo nella ripresa: al 30’ Accardo prima porta i suoi in vantaggio poi firma una doppietta 10’ dopo.: «Dopo un primo tempo molto equilibrato, nel secondo ci siamo riorganizzati e anche grazie a molti giovani abbiamo meritato la vittoria».La Spes Poggio Fidoni viene travolta a Guidonia: è 5-1. Gli ospiti con pochi cambi e scarse motivazioni vanno sotto di due reti già nella prima mezz’ora, poi Mariantoni nel finale del primo tempo accorcia le distanze. Nella ripresa il copione non cambia e la Spes subisce le restanti reti. L’autore del gol: «Dopo un primo tempo giocato abbastanza bene, siamo stati prima puniti per due distrazioni poi nella ripresa il Guidonia aveva più fame di noi, si è visto ed ha allungato. Il gol per me è una piccola soddisfazione, lo dedico al gruppo e ai più grandi che mi hanno aiutato durante tutta la stagione».Altetico Zagarolo-Tivoli 0-0Fiano Romano-Licenza 6-1Settebagni-Giardinetti 4-4Vicovaro-Football Riano 1-2Vis Subiaco-Palestrina 0-1Riposava Accademia Calcio RomaTivoli 68Palestrina 65Fiano Romano 64Vicovaro 54Giardinetti e Cantalice 53Football Riano 50Pol.S.Angelo Romano 44Vis Subiaco 41Settebagni Calcio Salario 39Passo Corese 38Atletico Zagarolo 37Maglianese 35Guidonia 31Accademia Calcio Roma 27Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16