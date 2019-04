Fiano Romano-Spes Poggio Fidoni 5-0

Palestrina- Passo Corese 2-0

Maglianese-S. Angelo Romano 0-0

Cantalice-Football Riano 4-1

ALTRE RISULTATI, XIV DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina la XIV giornata di ritorno in Promozione. Tra le reatine si conclude il percorso della Spes Poggio Fidoni nella categoria, Passo Corese e Maglianese rispettivamente a uno e tre punti dalla salvezza, il Cantalice vola alto.La Spes Poggio Fidoni, sconfitta per 5-0 a Fiano Romano, retrocede in Prima categoria. Per i gialloverdi rimaneggiati ci prova solo Di Lorenzo, ma non basta. Il Fiano fa 2 a 0 e nella ripresa chiude i conti.: «Per ciò che riguarda la partita, loro sono stati superiori. Si stanno giocando i playoff, non era facile. Ora come ha detto il ds Massimo Lattanzi, dobbiamo onorare al meglio il campionato e la maglia. Dispiace a tutti ma ci abbiamo messo la faccia provandoci sempre, ne siamo fieri».Il Passo Corese è sconfitto 2-0 in casa del Palestrina. Succede tutto nella ripresa: dopo la rete sfiorata da Ubertini, i romani passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner. Allo scadere Varsalona su una deviazione fa autorete. Commenta la gara: «Prestazione positiva, sia per l’impegno che per l’atteggiamento. Per quanto concerne la salvezza è vero che manca un punto ma sono sicuro che insieme ai compagni e alla società non ci accontenteremo solo di quello. Proveremo con spensieratezza a fare quanto più possibile. Forza Coresina!».La Maglianese non va oltre lo 0-0 col S. Angelo Romano: salvezza a 3 punti. Il dominio dei giallorossi non porta all’auspicato vantaggio. A 15’ dal termine Di Gennaro sbaglia un penalty. Le parole di: «Buona prestazione, le occasioni avute per passare in vantaggio non sono state sfruttate al meglio e la sfortuna ci ha accompagnato. Per la salvezza sono fiducioso, cercheremo di dare il massimo in queste ultime partite, uniti e a testa alta».Al Ramacogi il Cantalice travolge 4-1 il Football Riano. Gara a senso unico: i biancorossi siglano il 4 a 0 nel primo tempo grazie alla reti di Panitti, Monaco, Bonifazi e Beccarini. L’autore del secondo gol del Cantalice,: «E' stata una partita a senso unico fin dal primo minuto. Abbiamo approcciato bene la gara nonostante ci fossero molti giovani, colgo l’occasione per fargli i complimenti e per la voglia che mettono in campo. Ora vogliamo chiudere il finale di stagione facendo più punti possibili».Guidonia-Atletico Zagarolo 1-0Settebagni-Licenza 4-1Vicovaro-Accademia Calcio Roma 2-2Vis Subiaco-Giardinetti 3-0Riposava TivoliTivoli 64Palestrina 59Fiano Romano 58Vicovaro 51Cantalice 50Giardinetti 49Football Riano 47Pol.S.Angelo Romano e Vis Subiaco 41Passo Corese 36Atletico Zagarolo e Settebagni Calcio Salario 35Maglianese 34Guidonia 28Accademia Calcio Roma 27Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16