LA CLASSIFICA

RIETI - Si conclude anche la IV giornata di ritorno nel campionato di Promozione. Gioie e dolori tra le quattro reatine: felice la Spes che ritrova il successo, amaro in bocca del Passo Corese mentre scontente Cantalice e Maglianese che non vedono i tre punti.Disastroso il ritorno al Ramacogi, il Cantalice perde 0-3 col Settebagni. I ragazzi di mister Patacchiola perdono vetta e secondo posto in due settimane e si ritrovano terzi a -5 dalla capolista Tivoli. Dopo pochi secondi è già vantaggio ospite. Al 20’ Monaco viene espulso per doppia ammonizione, poco dopo il portiere Pezzotti si fa male ed entra il giovane Conti che subisce le restanti reti. Nella ripresa espulso anche Rossi. Commenta la gara il classe ’99 Matteo Mostarda: «E' una partita da dimenticare e cercare di ripartire al meglio già domenica prossima con l’obiettivo di superare questo periodo con poche vittorie».Termina 1-1 la sfida tra Passo Corese e Accademia Calcio Roma. Partono bene i coresini che al 25’ passano in vantaggio con Italiano con un gol da fuori area, nella ripresa l’Accademia reagisce e trova il pareggio su rigore. «Buona prestazione della squadra ma non siamo felici del risultato – dice il capitano Daniele Filippi – l’atteggiamento è quello giusto ma dovevamo chiudere la gara nel primo tempo. Adesso ci prepariamo per un’altra sfida importantissima domenica prossima».Al comunale di Magliano è 2-3 tra Maglianese e Fiano Romano. I sabini passano in vantaggio con Ojeda ma si fanno rimontare terminando il primo tempo 1 a 3. Nella ripresa il giallorosso Di Gennaro accorcia il risultato che sarà definitivo. «Nel corso del primo tempo abbiamo fatto più di qualche sciocchezza che ci è costata cara ma nella ripresa siamo scesi con il giusto atteggiamento – afferma Mattia Marcheggiani – se continuiamo con lo spirito messo nel secondo tempo ci salveremo facilmente. Sono contento che siamo tornati al gol che ci mancava da un po’, felice soprattutto per Angelo Di Gennaro».La Spes Poggio Fidoni vince per 1-2 contro il Licenza e torna a sperare. Succede tutto nella ripresa, i padroni di casa siglano il gol da centrocampo su calcio d’inizio. La Spes non crolla e la ribalta con la doppietta di Dionisi che segna prima su rigore poi su punizione. Le parole del numero 9, autore della doppietta Matteo Dionisi: «Sono contentissimo del risultato ma soprattutto nel modo in cui è maturato. Grande prestazione di gruppo senza mai mollare. Queste vittorie così sofferte riportano l’entusiasmo e la voglia di crederci sempre, specialmente nelle difficoltà. Contento dei gol ma la prestazione personale passa in secondo piano. Dedico i gol ai ragazzi più giovani, alla squadra e alla società».Giardinetti – Atletico Zagarolo 2-2Guidonia- S. Angelo Romano 1-0Football Riano – Tivoli 1-2Vis Subiaco - Vicovaro 0-0Riposava PalestrinaTivoli 42Fiano Romano 38Cantalice 37Vicovaro 34Giardinetti 33Palestrina 32Pol.S.Angelo Romano 31Football Riano 29Vis Subiaco 28Passo Corese 27Atletico Zagarolo 25Guidonia 22Maglianese 20Settebagni Calcio Salario e Accademia Calcio Roma 19Licenza 12Spes Poggio Fidoni 10