Mario Monaco

Fabio Giuliani

Marco Tavani

Matteo Dionisi

RISULTATI V GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La quinta giornata di campionato vede la gioia del Cantalice vittorioso sul Vicovaro e che ora si ritrova solo in vetta a quota 13 con 2 punti di vantaggio Tivoli e sul Palestrina. Bene anche la Maglianese e il Passo Corese che trova i primi tre punti. Piena crisi per la Spes Poggio Fidoni e il Salto Cicolano.Benissimo ilche al Ramacogi supera 2 a 1 il Vicovaro grazie alle reti di Monaco, migliore in campo, e Suwareh. Il numero 9,commenta così la gara: «Eravamo consapevoli della squadra che andavamo ad affrontare. La cosa più importante è aver portato i tre punti a casa oltre che l’ottima prestazione della squadra».A Magliano Sabina il derby trae Salto Cicolano si conclude per 2-1. La maglianese rischia ma centra comunque tre punti fondamentali. «Siamo partiti forte poi ci siamo rilassati cosa che non deve succede – afferma– abbiamo peccato di ingenuità regalando un rigore. Nonostante tutto tre punti meritati ed ora testa a mercoledì in coppa contro la Gallese».Ilrecriminano soprattutto per il gol decisivo siglato da Popa a inizio ripresa: secondo gli equicoli il pallone non era entrato. Comunque problemi inevitabili per il Salto a un punto dopo cinque giornate. «Abbiamo fatto una buona gara, stiamo crescendo - dice il capitano- siamo stati vittime di episodi sfavorevoli, meritavamo almeno il pareggio ma cercheremo di prendere punti già dalla prossima partita».Prima vittoria per il. Termina 1 a 0 in casa del Settebagni (gol di Ushe nel finale) e finalmente arriva il giusto risultato dopo una serie di prestazioni a dir poco positive per i ragazzi di mister Fabrizio Benigni. «Complimenti alla squadra perché la prestazione è stata ottima - sostiene Daniele Filippi - concentrati sin dai primi minuti e non abbiamo mai mollato. In settimana avevamo lavorato molto bene e la vittoria è meritata. Ora avanti così».Lain piena crisi viene sconfitta per 3 a 0 sul campo del Football Riano e inizia ad esserci pessimismo e malumore. Ora sono i ragazzi con esperienza a tenere il gruppo. Tra i tanti commenta la gara: «Non è facile parlare della partita dopo una serie di risultati negativi. Dopo essere passati in svantaggio non siamo riusciti a recuperare come già successo. È un momento complicato ma vedo sempre tanto entusiasmo e voglia di crescere. Serve pazienza ma in questi campionati non c’è molto tempo. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare come stiamo facendo, i risultati arriveranno. Lo sport da sempre l’opportunità di riscatto. Ora testa a mercoledì».CANTALICE-VICOVARO 2 -1FOOTBALL RIANO-SPES POGG.FIDONI 3 -0GIARDINETTI F.C.-TIVOLI CALCIO 1 -2LICENZA-ACCADEMIA C.ROMA 3 -0MAGLIANESE-SALTO CICOLANO 2 -1PALESTRINA 1919 –GUIDONIA 4 -0S.ANGELO ROMANO-ATLET. ZAGAROLO 0 -0SETTEBAGNI C.S.-S.S.PASSO CORESE 0 -1VIS SUBIACO-FIANO ROMANO 0 -1Cantalice 13Tivoli calcio 11Palestrina 11Giardinetti 10Pol.S.Angelo Romano 10Maglianese 10Football Riano 9Atletico Zagarolo 8Licenza 8Fiano romano 7Vicovaro 7Accademia Calcio Roma 7Passo Corese 5Vis Subiaco 4Spes Poggio Fidoni 2Salto Cicolano 1Guidonia 1Settebagni Calcio Salario 0