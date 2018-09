di Andrea Giannini

RIETI - Prima giornata di Promozione ricca di colpi di scena. Nessuna vittoria per la cinque formazioni reatine, bensì quattro pareggi e una sconfitta.



Al Comunale di Magliano Sabina è già derby. Al termine dei novante minuti di gioco il risultato è di parità, 0-0 tra Maglianese e Cantalice. Risultato giudicato giusto da tecnici e giocatori. Andrea Pezzotti , portiere Cantalice : «Abbiamo giocato una buona partita su un campo difficile, loro sono una squadra ben organizzata e come prima partita fuori casa il pareggio è ottimo». 0-0 giusto anche per l’attaccante della Maglainese Mattia Marcheggiani che aggiunge: «la squadra ha giocato bene, si è vista molta stanchezza soprattutto nel secondo tempo ma penso sia normale ad inizio stagione».



Un buon punto per Passo Corese sull'ostico campo della Vis Subiaco. I sabini dopo essere passati in svantaggio recuperano in pochi minuti. 1 a 1 la prima stagionale del tecnico Fabrizio Benigni. Commenta la gara il capitano Daniele Filippi : «Abbiamo disputato una buona gara, il pareggio credo sia il risultato più giusto. Siamo una squadra molto giovane e questo risultato fuori casa non può che farci bene».



Una Spes Poggio Fidoni tutto cuore blocca sul pari la corazzata Tivoli. Un 2-2 che sa di vittoria per i reatini che nonostante l'inferiorità numerica non mollano di un centimetro, trascinati anche dal numeroso pubblico presente: circa 300 i tifosi tra locali e ospiti. «Non ci siamo fatti condizionare dagli episodi e abbiamo reagito da squadra - dice Marco Massimi - la stessa squadra a cui voglio fare i complimenti, a partire da Simone Natali per aver parato il rigore. Ora testa al Passo Corese».



Termina con una sconfitta beffarda per 2-1 la prima giornata di Promozione del Salto Cicolano, che ha rischiato di non partecipare al campioanto a causa delle ristrettezza della rosa. Sul campo del Football Riano gli equicoli hanno trovato solo un gol, quello del vantaggio realizzato su rigore da Antonio Franchi (un ritorno importante il suo, vista l'esperienza anche col Celano in Lega Pro, decisivo per il prosieguo del campionato degli equicoli) e una rete subita nei minuti di recupero. «Poteva andare peggio - dice il capitano Marco Tavani - ci siamo presentati in quattordici facendo affidamento sui giovani che hanno pochissima esperienza. Spero questa situazione si sblocchi e prosegua il nostro cammino».



RISULTATI I GIORNATA

ACCADEMIA C.ROMA-ATLET. ZAGAROLO 1 -1

FOOTBALL RIANO-SALTO CICOLANO 2 -1

GIARDINETTI F.C.-FIANO ROMANO 2 -0

LICENZA-GUIDONIA 0 -1

MAGLIANESE-CANTALICE 0 -0

PALESTRINA 1919 -SETTEBAGNI C.S. 3 -1

S.ANGELO ROMANO-VICOVARO 2 -0

SPES POGG.FIDONI-TIVOLI CALCIO 2 -2

VIS SUBIACO-S.S.PASSO CORESE 1 -1



CLASSIFICA

Guidonia 3

Giardinetti 3

Palestrina 3

Pol.S. Angelo Romano 3

Atletico Zagarolo 3

Cantalice 1

Passo Corese 1

Tivoli 1919 1

Accademia calcio Roma 1

Maglianese 1

Spes Poggio Fidoni 1

Vis Subiaco 1

Salto Cicolano 0

Fiano Romano 0

Settebagni Calcio 0

Vicovaro 0

Licenza 0

Luned├Č 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA