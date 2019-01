Simone Patacchiola

Fabrizio Benigni

Massimo Lucà

Marco Donati,

Massimo Lattanzi

Ultimo aggiornamento: 12:11

RIETI - Una gara al termine del girone di andata, diciassette alla conclusione del campionato di Promozione e ancora molti i punti in gioco. Sono diversi i percorsi e gli obiettivi delle quattro squadre reatine.«Abbiamo svolto un percorso fino ad ora entusiasmante, concludendo l’anno in testa al girone - afferma il tecnico del- Ora sono preoccupato perché perderemo per due mesi Beccarini, Salvi e Agnesi per infortunio. Siamo in corsa sia in Coppa che in campionato e onoreremo entrambe le competizioni cercando di lavorare con massimo impegno e umiltà, siamo sulla strada giusta».La neopromossasulla scia del buon umore vuole volare in alto. Le parole del tecnico coresino: «Sicuramente posso dire di essere soddisfatto. Siamo partiti ad agosto con una squadra giovane e le difficoltà iniziali possono essere del tutto comprensibili. Man mano siamo cresciuti insieme e ci siamo tolti qualche bella soddisfazione. Per il 2019 vorrei che i ragazzi continuassero nella loro crescita e come risultati spero in una salvezza che si possa raggiungere il prima possibile per poi toglierci altre soddisfazioni - poi conclude - Buon anno a tutti gli sportivi reatini».I giallorossi delladevono tornare alla vittoria. «Non sono per niente soddisfatto – afferma mister– abbiamo fatto solo quattro o cinque partite come piacciono a me e nell’ultimo mese ci siamo messi male la classifica da soli. Potevamo fare qualche punto in più e giocare con più tranquillità il resto della stagione. Se non ci svegliamo sarà dura».Ladiventa il fanalino di coda del girone B dopo il ritiro del Salto Cioclano ma in società c'è fiducia. Cambio alla guida del club gialloverde: Roberto Pompili prende il posto diche prima del cambio aveva affermato: «Diciamo che le prestazioni offerte dai ragazzi avrebbero meritato qualche punto in più sinceramente. Credo che possiamo farcela allenandoci però con la stessa serietà e impegno mostrati. Sono fiducioso anche nella virtù dei rientri di Cingolani, Donati, Proni e Di Lorenzo». Donati aveva poi augurato buon anno a tutti gli sportivi. Questa mattiana il dsdichiara: «Ci dispaice tantissimo, purtroppo è la legge del calcio che quando non arrivano i risultati a pagare sia l'allenatore. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Marco Donati a nome della società e di tutto lo staff tecnico per il lavoro svolto ed augurargli un grosso in bocca al lupo per il futuro. Per la gara di domenica ci presentiamo largamente rimaneggiati causa la squalifica di Gerbino e gli indisponibili Cingolani e Ianni. Confidiamo nello stimolo che potrà trasmettere il nuovo mister Pompili».