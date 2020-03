© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (38 punti) cede sul campo del Certosa (22): termina 2-0. Dura sconfitta per i reatini che crollano in casa del fanalino di codaLA GARAPartono forte i padroni di casa che passano in vantaggio dopo meno di un minuto: sugli sviluppi di un corner è 1-0. Il Certosa continua ad essere molto pericoloso per più di 30’ ma Pezzotti rimedia agli errori di possesso dei biancorossi. Al 24’ i romani colpiscono anche una traversa. Al 41’ arriva la prima azione pericolosa del Cantalice: Accardo recupera palla sulla tre-quarti serve Camilli che prima salta un avversario poi fa partire un tiro che sfiora il secondo palo.La ripresa sembra iniziare con il piede giusto per il Cantalice: al 3’ Camilli mette in area una palla perfetta per Mattei che calcia di poco fuori alla destra del portiere. Il Certosa non sembra accusare e al 9’ arriva il raddoppio, un tiro dal limite porta il 2-0 dei padroni di casa. Al 22’ il Certosa colpisce la seconda traversa della partita. Nel finale ci provano Mattei e Tiengo ma poco pericolosi per il portiere avversario.IL COMMENTOIl tecnico biancorosso, Simone Patacchiola: «Lo avevo detto in settimana, loro non perdevano da sei partite ed era una gara da non sottovalutare. Siamo andati sotto dopo nemmeno un minuto e nel secondo tempo hanno raddoppiato. Abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare la gara ma l’approccio è stato sbagliato. Questo è il risultato di quando le partite si prendono sotto gamba».