RIETI - Un Cantalice rinnovato non supera in casa la Vis Subiaco: al Gudini termina 0 a 2. Tanti i volti nuovi da amalgamare al più presto. Sugli spalti il tecnico del Passo Corese Fabrizio Benigni e il tecnico della Bf Sport Costantino Fabiani che hanno preso appunti su entrambe le rivali.



LA GARA

Il match resta equilibrato per i primi 45’ con scarse azioni pericolose da entrambe le parti. Le uniche incursioni portano i nomi di Basilico per gli ospiti, che su punizione sfiora la traversa, e Beccarini per i reatini, che dal limite non trova di poco la porta. Al 35’ il Cantalice rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Panitti per doppia ammonizione.

La seconda frazione di gioco vede un Cantalice in affanno provare a portarsi in avanti solo con Beccarini che cerca di tenere per mano la squadra. Nei primi minuti è sempre Basilico a impensierire Pezzotti che para tutto quello che può ma al 25’ arriva il vantaggio ospite con Basilico. Pochi minuti più tardi Trombetta raddoppia. Nel finale Patacchiola mette dentro Camilli che ci prova insieme a Orlando e Beccarini ma trovano solo un grande Masttromatei.

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice: «Prestazione sottotono e deludente ma credo sia stata viziata dall’espulsione di Panitti perché giocare in dieci tutto il secondo tempo è stato molto difficile. Ora andiamo avanti, c’è da lavorare molto ma testa alla prossima».

Stefano Ferretti, tecnico Vis Subiaco: «La forma ancora non è ottima ma abbiamo disputato un discreto primo tempo e siamo venuti fuori nel secondo forse grazie anche agli eventi accaduti. Sono contento dei ragazzi che hanno provato a giocare dall’inizio alla fine».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzotti, D’Ippolito, Agnesi, Mostarda, Panitti, Bengala, Maccioni, Mei (1’st Ramazzotti), Alessandrini (10’ pt Laurenti, 40’ st Camilli), Beccarini, Accardo. A disp. Martini, Provaroni, Agostini, Rossi, Fusacchia, Bonifazi. All. Patacchiola

Vis Subiaco: Matromattei, Stante, Proietti, Pizzelli, Di Marco, Fabiani, D’Angio, Di Feo, Trombetta (35’ st Tocca), Basilico (33’ st Pasqualoni), Ciaffi (38’ st Molinari). A disp. Gigli, Sansini, Scattone, Dal Monte, Osuamadi. All. Ferretti

Arbitro: Giovarruscio di Roma 2 (Raganelli di Roma 1 e Arcidiacono di Roma 1)

Reti: 25' st Basilico, 30' st Trombetta

Note: espulso Panitti per doppia ammonizione; ammoniti Maccioni, Beccarini, Accardo, Basilico; spettatori: 150 circa

