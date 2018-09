I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Gianluca Lillo, tecnico Vicovaro

IL TABELLINO

Cantalice

Vicovaro

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Che vittoria il Cantalice. Al Ramacogi termina 2 a 1 la sfida contro il Vicovaro, conquistato il primo posto in solitaria vista la sconfitta del Giardinetti in casa contro Tivoli: i biancorossi salgono a quota 13 con 2 punti di vantaggio sui romani e sul Palestrina (vittorioso 4-0 sul Guidonia). Una prova di forza fisica e mentale per i ragazzi di mister Patacchiola che hanno tirato fuori personalità e carattere.Il primo tempo si conclude a reti inviolate con poche azioni da entrambe le parti. Unico spunto per i padroni di casa arriva nei primi minuti: Accardo sfrutta un errore difensivo, recupera palla ma solo davanti al portiere sbaglia clamorosamente. Una sola azione pericolosa degli ospiti con Kante che giunge davanti a Pezzotti ma nel momento del conclusione arriva Mattei che con un ottimo intervento mette la palla in calcio d’angolo. I biancorossi provano a creare molte azioni, una tra le tante si conclude con una rovesciata di Monaco che non trova la porta. La prima frazione di gioco vede in campo due squadre equilibrate che non rischiano molto ma aspettano il primo passo falso.Passo falso che arriva nella ripresa. Neanche il tempo di scendere in campo che al 1’ il Cantalice gonfia la rete: Santarelli dal fondo mette in mezzo un cross basso che trova Monaco, il numero 9 solo davanti alla porta non sbaglia. I padroni di casa partono bene, Beccarini pochi minuti dopo scheggia la traversa su punizione. Al 15esimo sempre Monaco lancia sulla fascia il classe ’99 Ousmon che appena entrato sigla il 2 a 0. Gli ospiti non si perdono d’animo e mettono alle strette il Cantalice. Al 25esimo Neroni dal limite dell’area con un tocco sotto scavalca Pezzotti ma Mattei si fa trovare sempre pronto e sulla linea di porta allontana il possibile gol del Vicovaro. Gol che è nell’aria. Al minuto 27 una splendida punizione di Provaroni riesce a battere Pezzotti. Nel minuti finali scintille tra giocatori ed i tecnici che al 39esimo vengo allontanati dal terreno di gioco. A due minuti dal termine anche Botti per il Vicovaro viene espulso per una gomitata ai danni di Monaco.«Dopo un primo tempo giocato bene ma alla pari degli avversari, siamo scesi con più cattiveria e una volta raggiunto il doppio vantaggio siamo stati bravi a non perdere la testa. Bravi i ragazzi perché nei minuti finali abbiamo sofferto ma tenendo sempre il campo».«Bel primo tempo ma nella ripresa siamo rimasti con la testa dentro lo spogliatoio. Dopo aver subito due gol abbiamo cercato in tutti i modi di recuperare ma era troppo tardi. Complimenti al Cantalice. Noi dobbiamo lavorare più sulla testa»: Pezzotti, Mattei, Agnesi (38’ Rossi), Santarelli, Panitti, de Gennaro, Agostini (48’ st Panfilo), Piras (10’ st Ousmon), Monaco (50’ st Tiengo), Beccarini, Accardo (27’ st Dionisi). A disp: Martini, Salvi, Alessandrini, Di Lorenzo. All. Patacchiola: Maiorai, Urbano, Mantovani, Kante (22’ st Colantoni), Botti, Ianzi, Neroni (22’ st Maiorani), Ceccarelli (32’ st Neri), Pangrazi (44’ st Fanili), Petrucci (10’ st Provaroni), Di Fausto (15’st Lillo). A disp: Calderari, Cavuoto, Finocchi.: Ferrara di Roma2 (Saccone e Cavuti): 1’ st Monaco (C), 15’ st Ousmon (C), 27’ st Provaroni (V): espulso al 95' Botti; ammoniti: Monaco, Agnesi, Lillo; recupero: 0'-6'; spettatori 200 circa.