RIETI - Al Ramacogi il Cantalice (40 punti) cade di misura sulla capolista Tivoli (57): il big match termina 1 a 2. I tiburtini proseguono il cammino verso il salto in Eccellenza, la posizione del Cantalice rimane invariata e si pensa subito al derby del Chiani di domenica prossima.



La prima frazione viene giocata a ritmi da categoria superiore e vede la Tivoli passare in vantaggio già al 3’: Beccarini perde palla al limite dell’area, Salvati su cross porta in vantaggio i suoi. Il Cantalice resta concentrato portandosi spesso al tiro con Mattei (oggi in grande spolvero). Al 15’ ancora i padroni di casa ci provano prima con Santarelli poi con Panitti ma trovano due splendide parate di Pezzi. Al 32’ arriva il pareggio del Cantalice: Accardo dal limite dell’area fa partire un gran tiro rasoterra che finisce in rete. Nel suo momento peggiore la Tivoli da grande squadra raddoppia con Morici.

Nella ripresa il Cantalice ci prova prima col solito Accardo poi stanco e poco lucido non riesce a costruire azioni pericolose. Al 28’ dopo un fallo ai danni di Agnesi, il clima si innervosisce e dopo un parapiglia che coinvolge Beccarini e Dionisi (in panchina) questi ultimi vengono espulsi. I padroni di casa in inferiorità numerica ci provano sfruttando i calci piazzati ma senza trovare il gol del pareggio.

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Ho visto una partita di grande orgoglio. Purtroppo due disattenzioni ci hanno penalizzato, loro sono un’ottima squadra che sta meglio di noi fisicamente ma posso dire che non abbiamo demeritato. Il primo tempo abbiamo creato qualche occasione non sfruttata, mentre nella ripresa eravamo molto stanchi. È mancata un po’ di lucidità negli ultimi minuti ma il carattere messo in campo è quello da cui dobbiamo ripartire in questo finale di campionato».

Andrea Di Giovanni, tecnico Tivoli

«È stata un partita difficile perché il campo non ci permetteva di fare gioco. Fortunatamente siamo partiti molto forte trovando subito il gol, poi ci siamo abbassati un po’ troppo e abbiamo subito anche sulle palle da fermo. Il risultato è quello che conta, in questo momento l’aspetto del gioco conta meno: l'importante è fare punti. Dobbiamo dare tutto in questo scorcio di campionato. Aspettiamo la partita con il Fiano ma oggi era fondamentale fare risultato. Il Cantalice ha grandi giocatori, una squadra che mi piace. È stata una bella partita».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzotti, Rossi (13’ st Monaco), Agnesi, Bonifazi (8’ st Fosso), De Gennaro, Panitti, Suwareh(30’ st Tiengo) , Santarelli, Mattei, Beccarini, Accardo. A Disp. Mancini, Mostarda, Dionisi, Panfilo, Agostini, Mariantoni. All Patacchiola

Tivoli: Pezzi, Piva, Virdis, Gentili, Morini (14’ st Proietti), Mancini (10’ st Dominici), Di Giovanni D. (30’ st Laurenti), Morici, Salvati (8’ st De Santis), Di Giovanni L., Calcagni. A disp.Teti, Maturi, Fontana, Lavecchia, Mantovani. All Di Giovanni

Arbitro: Mainella di Roma 1 (Passero di Roma 1 e Martino di Ostia Lido)

Note: espulsi: Beccarini (C) e Dionisi (C); ammoniti: Mancini (T), Di Giovanni L. (T), Agnesi (C), Morici (T); recupero: 2’-5’

© RIPRODUZIONE RISERVATA