di Andrea Giannini

RIETI - Al Ramagoci termina 2 a 0 la seconda gara di campionato del Cantalice. Primi tre punti per la formazione del tecnico Patacchiola che fa bene il suo gioco ma perde di lucidità nel finale contro la Vis Subiaco.



Prima frazione durante la quale i ragazzi di mister Patacchiola sviluppano come vogliono il loro gioco. Al 12’ arriva infatti il primo gol dei padroni di casa: dopo un angolo battuto da Cianetti arriva Monaco che con una sponda serve Beccarini, che al volo, a pochi centimetri dalla porta, non sbaglia. Neanche il tempo di esultare che 5 minuti dopo, Rossi con una rimessa laterale serve Monaco che davanti al portiere non sbaglia. Poche le azioni degne di nota ma buono il lavoro degli esterni, Mattei e Rossi, che spingono molto con cross che però non vanno a buon fine.



Il secondo tempo vede poche emozioni. Unica scintilla che fa tenere tutti col fiato sospeso è il rigore per gli ospiti Subiaco. Al 4’ il classe 2001 Bonifazi atterra ingenuamente in area Basilico: Trombetta sul dischetto si fa ipnotizzare da Pezzotti che lucido riesce ad intuire. Dieci minuti più tardi cross di Accardo, Beccarini colpisce al volo ma sfiora il palo. Finisce 2-0 con i biancorossi che salgono a quota 4 in classifica.



I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Sicuramente non è stata una delle miglior partite, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Sono contento per i tre punti ma nonostante ciò ho visto molta stanchezza sul finale. Penso che con il passare delle giornate troveremo sempre più brillantezza».

Luciano Orati, tecnico Vis Subiaco

«Siamo stati molto ingenui sui gol e non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Dobbiamo essere più cinici. Abbiamo fatto una buona prestazione ma bisogna migliorare».



IL TABELLINO

Cantalice : Pezzotti, Mattei, Rossi, Cianetti, Panitti, De Gennaro, Swareh (5’ st Piras), Bonifazi (16’ st Agostini), Monaco (32’ st Tiengo), Beccarini (30’st Dionisi), Accardo (18’ st Santarelli). A disp. Martini, Di Lorenzo, Salvi, Fosso. All. Patacchiola

Vis Subiaco : Pinti, Dantoni (1’st Dangio), Proietti (20’ st Stante), Pasqualoni, Di Marco, Di Gioacchino, Basilico, Scorpio (1’st Ciaffi), Trombetta, Molinari (36’ st Sugamosto), Dal Monte (30’ st Quasi). A disp. Gigli, Tocca, Stazzi. All.Orati

Arbitro : Caruso di Viterbo (Passeri di Roma 1 e Poggetti di Roma 1)

Reti : 12' pt Beccarini, 17' pt Monaco

Note : Ammoniti Cianetti (C) e Di Marco (S); spettatori 150 circa.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:57



