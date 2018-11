RIETI - Dopo i due pareggi nelle gare di Coppa, il Cantalice (26 punti) si aggiudica il derby con la Spes Poggio Fidoni (5). Al Ramacogi, davanti a un pubblico più che numeroso (quasi 250 spettatori), termina 3 a 1.



Ottimi tre punti per i biancorossi che agguantano nuovamente la vetta raggiungendo il Palestrina (26) oggi sconfitto dal Football Riano (20). La Spes lotta con le unghie e con i denti ma a nulla è valso per prendere almeno un punto per non restare troppo inguaiata in zona retrocessione.

La gara giocata a ritmi molto alti vede il Cantalice dominare il campo per i primi 40’ della prima frazione in cui Suwareh e Monaco attaccano spesso l’area di rigore avversaria mettendo in difficoltà Natali con cross e colpi di testa. Il gol è nell’aria: al 30' Beccarini fa partire un tiro dal limite dell’aera, Natali intuisce la direzione ma la palla deviata da Ianni termina in rete. Nei cinque minuti finali la Spes prende coraggio: al 40’ Petrongari batte una punizione dal centro del rettangolo di gioco, la sfera sorvola tutta l’aria di rigore e colpisce la traversa. Pericolo scampato per il Cantalice che però non riesce a salire. Al 45’ infatti Baginka sigla il pareggio della Spes con un tiro dai venti metri.

Nella ripresa il Cantalice non sembra aver smaltito il gol subito e continua a faticare nel costruire azioni. I gialloverdi prendono coraggio e per 20’ sono padroni del gioco ma senza preoccupare i padroni di casa. Proprio nel momento migliore, il Cantalice colpisce di nuovo. Al 15’ esce Suwareh per Piras, il classe ’98 dieci minuti più tardi prova un tiro dal limite, Natali non blocca, sulla palla arriva Santarelli che solo non sbaglia: è 2 a 1. Per i restanti minuti i padroni di casa ci provano ancora, Alessandrini al 44’ sbaglia davanti a Natali: prova un pallonetto che sfiora il palo. Nei tre minuti di recupero arriva il terzo gol per i biancorossi: Monaco salta Natali e mette in rete.

Doppia gioia per il Cantalice: vittoria nel derby e primo posto del girone agguantato. Ora testa al ritorno di Coppa in casa del Vicovaro mercoledì 14. La Spes spera nei tre punti domenica al Chiani arriva il Settebagni (2) per un vero e proprio spareggio salvezza.

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Ottima prova da parte dei ragazzi. Sapevamo che in questo derby non potevamo vedere la classifica e dopo aver visto la partita non mi capacito del perché la Spes si trovi così in basso. Noi bravi nel tenere testa nel loro momento migliore».

Massimo Lattanzi, ds Spes Poggio Fidoni

«Meglio rispetto alle precedenti gare ma non basta. In molti speravamo in questa vittoria, soprattutto per il morale. Potevamo fare qualcosa in più. Ora testa al Settebagni dove si dovrà solamente vincere».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzoti, Rossi, Fosso, Cianetti (1’ st De Gennaro), Salvi (20’ st Alessandrini), Panitti, Suwareh (15’ st Piras), Santarelli, Monaco, Beccarini, Accardo (40’st Mattei). A disp: Conti, Agostini, Gregori, Tiengo, Di Lorenzo. All. Simone Patacchiola

Spes Poggio Fidoni: Natali, Massimi (42’ st Mancini), Cingolani, Baginka, Brucchietti, Ianni, Di Loreto, Petrongari, Dionisi, Colantoni (27’ st Mariantoni), Pengili. A disp: Ercolani, Fusacchia, Mastroiaco, Lucarelli, Cresta, Simonetti, A.Gregori. All. Marco Donati

Arbitro: Falcomatà di Roma 2 (De Salazar di Roma 1 e Coticoni di Roma 1)

Reti: 30’ pt Beccarini, 45’ pt Baginka, 25’ st Santarelli, 48’ st Monaco

Note: ammonito Di Loreto, Piras. Recupero 0’-3’. Spettatori 250 circa

© RIPRODUZIONE RISERVATA