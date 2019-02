© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Disastroso il ritorno del Cantalice al Ramacogi che viene sconfitto per 0 a 3 dal Settebgani. La gara non parte bene per i padroni di casa che già nel riscaldamento perdono Agnesi per infortunio. Il fischio d’inizio non promette bene, a pochi secondi infatti è già 0 a 1 del Settebagni. Al 20’ della prima frazione di gioco espulso Monaco per doppia ammonizione e il Cantalice si ritrova in inferiorità numerica. Poco più tardi Pezzotti esce per infortunio e al suo posto entra il portiere under Conti il quale poco dopo subisce il raddoppio ospite dalla distanza. Prima del termine del primo tempo ecco anche il terzo gol del Settebagni. Al 15’ della ripresa rosso diretto per proteste a Rossi che lascia la squadra in nove. Termina così la IV giornata di ritorno per il Cantalice.Le parole del ds Luciano Santacroce: «Come successo lo scorso anno, usciti dalla Coppa c’è stato un calo mentale e quest’anno sta succedendo la stessa cosa. Brutta prestazione sopra un campo ridotto molto male e per di più con tre difensori centrali infortunati».Il Cantalice si prende l’ennesimo risultato negativo e dopo aver lasciato la vetta, perde anche il secondo posto ritrovandosi terzo a -5 dalla capolista Tivoli (42). Domenica prossima i biancorossi saranno ospiti del Vicovaro (34).