RIETI - Al Ramacogi, il Cantalice (20 punti) ferma la corsa della capolista S.Angelo Romano (34), che ha perso la vetta: termina 1-1. Biancorossi che dimostrano di essere al passo del big del girone. Il punto porta i reatini fuori dalla zona playout e ora aspettano il nuovo anno per giocarsi le chances in Coppa e campionato.Match giocato a ritmi non troppo alti e squadre che aspettano solo il primo passo falso. Poche le occasioni degne di nota nel corso del primo tempo. Gara molto equilibarata in cui il possesso è più dalla parte del Cantalice. Solo Agnesi per i reatini crea difficoltà alla retroguardia romana.La seconda frazione di gioco inizia sulla falsariga del primo tempo. Squadre che continuano a lottare sul cerchio del centrocampo e portieri poco impegnati. All'8’ entra Camilli al posto di Tiengo: il classe ’97 spezza la partita e al 22’ sigla il suo ennesimo gol portando i suoi in vantaggio. Il gol alza la linea dei romani che iniziano a farsi pericolosi. Passano 9’ quando il S.Angelo trova il pareggio su una mischia in area. Nel finale, sugli sviluppi di un corner, ci prova Panitti ma la palla esce di poco fuori. Poco dopo il triplice fischio.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Partita a senso unico soprattutto nel secondo tempo. Sono più due punti persi che un punto guadagnato. Devo fare solo i complimenti ai ragazzi e dobbiamo continuare così per dare un cambio di rotta in campioanto. Peccato per il gol subìto: c'era un fallo netto, ma questo è il calcio».