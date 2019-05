© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (53 punti) vince di misura sul S.Angelo Romano(44): al Ramacogi termina 2 a 0. Nonostante le assenze, i biancorossi di mister Patacchiola strappano i tre punti alla formazione romana.Il match giocato sotto una pioggia incessante vede un primo tempo molto equilibrato dove c’è poco o nulla da registrare. Nella ripresa per i padroni di casa scendono in campo molti giovani che motivati portano la gara nel verso giusto. A 15’ del termine Accardo prima porta in vantaggio i suoi poi al 40’ sigla il raddoppio con una la doppietta personale.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Un vero e proprio match di fine stagione dove non c’era nulla in palio per entrambe le formazioni. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo ci siamo portati in vantaggio grazie anche ai molti giovani in campo. Oggi hanno esordito altri ragazzi del 2002».Soddisfatto il pubblico reatino nell’ultima gara in casa del Cantalice, ora testa al match di fine stagione: domenica prossima in casa del Palestrina (65).