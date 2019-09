Ultimo aggiornamento: 09:52

RIETI - Il Cantalice non supera il test con la Berretti della Ternana guidata da mister Ferruccio Mariani: a Campitello finisce 6-3 per gli umbri. I biancorossi terminano il primo tempo sul 2 a 1 durante il quale si vedono buone trame di gioco in 45’ molto equilibrati. Nella seconda metà del match arriva il 2-2 dei reatini. Nei minuti finali il calo mentale e fisico si aggiunge all’inserimento di molti under i campo che fanno abbassare intensità e ritmo della gara. Al triplice fischio è 6-3. Per il Cantalice firmano le reti Santarelli, Ramazzotti e Franck Cedric Njiki Tchoutou, attaccante classe ’95 in prova è un ex Primavera della Roma, Matera e Catanzaro. Ora testa alla prima di campionato: domenica 8 settembre al Ramacogi arriva la Vis Subiaco.Il tecnico Simone Patacchiola: «Buon primo tempo giocato contro una squadra giovane e che era fisicamente in condizioni migliori delle nostre. Tutto sommato ho visto cose interessanti ma ovviamente bisogna migliorare molto. Fino a dieci minuti dalla fine la partita è stata molto equilibrata poi ho fatto giocare molti under provenienti dal settore giovanile con meno esperienza, in più i “vecchi” erano molto affaticati e il risultato è stato di 6 a 3».