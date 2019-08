© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (nella foto della Asd Valnerina Ferentillo) fa 1-1 nella prima uscita stagionale. Contro la Valnerina Ferentillo (Seconda categoria umbra) composta da molto giocatori di esperienza, il club biancorosso disputa una buona gara. La formazione reatina si porta in vantaggio grazie a Giammarco Laurenti e resta sull’1 a 0 per tutto il match. Nei minuti finali il club umbro si porta in avanti e pareggia. Ora si torna a lavoro con poco meno di due settimane all’8 settembre (prima giornata di campionato). Nei prossimi giorni si aspettano novità sul fronte giocatori.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Partita ben giocata nonostante le gambe molto pesanti dopo le due settimane di preparazione. Debbo dire che abbiamo disputato un buon primo tempo in cui i ragazzi si sono impegnati molto e si sono viste delle buone cose. Sicuramente c’è molto da lavorare. Nella ripresa abbiamo dato ampio spazio ai giovani. Tutto sommato è stata una gara positiva ma dobbiamo continuare così, ci sono molti volti nuovi e il gruppo di deve amalgamare».