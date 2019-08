Ultimo aggiornamento: 10:43

RIETI - Il Cantalice, nonostante l’inizio del ritiro con qualche giorno di ritardo e a corto di giocatori, sta per completare la rosa. Giocatori giovani e di spessore quelli scelti dal dg Eusebio Dionisi: gli ultimi due ingaggi portano il nome della new entry Lorenzo Camilli e del riconfermato Cristiano Santarelli.Lorenzo Camilli è la novità del mercato estivo. Attaccante classe ’97 è cresciuto nelle giovanili del Rieti prima di passare nella Primavera del Brescia in cui ha avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra. Tornato a Rieti ha giocato con la squadra della sua città in serie D con la quale ha vinto, anche se da infortunato, i playoff. L’anno successivo è passato a Spoleto ma qualche mese dopo ha avuto un brutto infortunio che lo ha bloccato dal febbraio 2018 per varie operazioni al menisco e al crociato. Per i problemi fisici e anche per motivi di studio ha deciso di fermarsi. Ora indosserà la maglia del Cantalice con la voglia di rilanciarsi.Cristiano Santarelli non è una novità. Il centrocampista 23enne, nonostante i vari dubbi estivi relativi alla scelte calcistiche, farà ancora parte della rosa a disposizione del tecnico Simone Patacchiola.Programmata anche la prima amichevole: sabato 24 agosto ad Arrone (ore 18.30) contro la Valnerina Ferentillo (Seconda categoria umbra), nuova società nata nel bacino di Terni. Il presidente è Antonio Cardona accompagnato dal dg Romeo Papini ex capitano del Lecce.