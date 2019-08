RIETI - Il Cantalice ha iniziato ieri, 12 agosto, al campo di via Costa il primo giorno di preparazione in vista dell'inizio del campionato di Promozione, al via l'8 settembre. Prima un breve discorso di Federico Dionisi negli spogliatoi, poi tanta corsa e poco lavoro con la palla ha contraddistinto l’allenamento guidato da mister Simone Patacchiola.



Tanti i volti nuovi ma nessuna ufficialità che però potrebbe, per alcuni, esserci a giorni. Prima seduta svolta in numero poiché alcuni giocatori sono ancora in vacanza.

LE ASPETTATIVE

Il tecnico Simone Patacchiola: «Sono soddisfatto del primo allenamento perché ho visto molti giovani ma come è ovvio per queste categorie servono i “senatori”. Spero che nei prossimi giorni qualche ragazzo si aggreghi al gruppo. Nonostante le numerose assenze, ricordiamoci che siamo di spirito cantaliciano quindi io in prima persona e anche Federico Dionisi vogliamo sia disputato un campionato di vertice. Vogliamo migliorare quanto fatto la scorsa stagione quando per metà stagione siamo stati devastanti poi purtroppo siamo scesi per cause di forza maggiore. Oggi (ieri, ndr) come ripeto, nonostante ci siano tante assenze, la società sta allestendo una rosa competitiva perché puntiamo a essere protagonisti di questo campionato di Promozione. Nei prossimi giorni, dato che siamo partiti tardi, cureremo tutti i dettagli comprese le amichevoli. Siamo pronti a lottare».

In attesa che la rosa venga rimpinguata, delineato lo staff è delineato: l’allenatore in seconda sarà ancora una volta Rugantino Dionisi, Fabio Cruciani il preparatore dei portieri e Luca Verdecchia il preparatore atletico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA