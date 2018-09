di Andrea Giannini

IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

IL TABELLINO

Cantalice

Passo Corese

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Cantalice bissa il successo di domenica scorsa grazie al poker nel derby valido per la III giornata di Promozione: il Passo Corese esce dal Ramagoci con 4 gol al passivo e nessuno all'attivo al termine di una partita condizionata dal meteo.Primo tempo giocato sotto un caldo afoso con le due squadre che hanno passato 20’ nello studiarsi colpendo poco, a parte cross di Mattei e Rossi per i giallorossi e qualche tiro dalla distanza per i sabini. Al 37' ecco la scintilla: monaco si procura un fallo dal limite dell’area, alla battuta Piras che con un gol da applausi mette la palla sotto al sette, impossibile da prendere per l’estremo difensore ospite. Il Cantalice dopo il gol si spinge in avanti portando il Passo Corese a rinchiudersi nella propria metà campo. C’è tanta qualità tra i biancorossi. Mattei recupera palla nella propria metà campo, fa tutto da solo fino ai 25 metri quando fa partire un tiro potente e preciso che porta il Cantalice sul 2 a 0.La seconda frazione di gioco inizia come si è conclusa ma sotto un temporale che limita il fraseggio e le belle giocate. Al 12' Beccarini sfrutta un errore difensivo al limite dell’area, portandosi davanti a Somma non sbaglia. Il Passo Corese prova a reagire pochi minuti dopo con Delle Fave che dal limite dell’area colpisce il palo. Al 15’ arriva però il 4 a 0 con Accardo che da solo supera difesa e portiere non dando agli ospiti la forza di contrabattere. Nel finale Tiengo colpisce la traversa sfiorando il 5 a 0.«I ragazzi hanno evidenziato un'ottima prestazione, sbagliando poco o nulla. Devo fare i complimenti a chi è entrato, nonostante le condizioni meteo, ha dato tutto aiutando la squadra. Siamo sulla strada giusta».«Potevamo fare sicuramente meglio nel primo tempo, fino al primo gol abbiamo fatto la nostra gara poi da parte loro sono usciti esperienza e carattere che a noi mancano. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché il risultato è più pesante di come doveva essere».: Pezzotti, Mattei (13’st Santarelli), Rossi, Cianetti (5’st Dionisi), Panitti, De Gennaro, Piras, Bonifazi, Monaco (36’ st Agostini), Beccarini (26’ st Tiengo), Accardo (20’St Di Lorenzo). A Disp.Salvi, Agnesi, Suwareh. All. Simone Patacchiola: Somma, Scandaliato (10’ st Melilli), Mechelli, Caprioli, Terracina, Manna, Gerli, Filippi, De La Valle (10’st Varsalona), Ushe (36’ st Umbertini), Delle Fave.: D'Urso di Roma 1 (Nardini di Ostia Lido e Crescenzio di Aprilia): 37' pt Piras, 45' pt Mattei, 12' st Beccarini, 15' st Accardo.: ammoniti Terracina (P), Mechelli (P), Scandagliato (P); recupero 0'-3'; spettatori 100 circa.