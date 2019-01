© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Ramacogi termina 1 a 1 il big match tra Cantalice (32 punti) e Palestrina (29). I biancorossi, padroni di casa, trovano un punto che permette loro comunque di restare da soli in vetta alla classifica e di conquistare il titolo di campione d'inverno. Gara equilibrata e giocata sul filo del rasoio che si sblocca al 20’ del primo tempo quando gli ospiti si portano in vantaggio grazie a Gallaccio. Due minuti più tardi ci pensa Monaco a portare la gara in parità.«Loro sono una squadra molto compatta, per questo faccio i complimenti ai ragazzi - afferma il tecnico Simone Patacchiola - Il risultato è giusto. Siamo campioni d’inverno e dobbiamo continuare così per tutto il resto del campionato. Devo fare i complimenti agli under che si sono messi a disposizione e in sei sono scesi in campo per dare una mano. Dispiace per non aver potuto affrontare la gara con tutti i titolari. Oggi prediamoci questo punto e testa alla prossima, umili fino alla fine».La vetta è salva ma le inseguitrici sono a un passo: Giardinetti sconfitto a Vicovaro è a un punto. Il Cantalice termina le gare di andata col titolo di campione di inverno ma la strada è ancora lunga. Domenica prossima i ragazzi di mister Patacchiola affronteranno sempre davanti ai propri tifosi il derby con la Maglianese, a caccia dei tre punti.