LA GARA

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Andrea Zappavigna, tecnico Novauto Pro Roma

IL TABELLINO

Cantalice

Novauto Pro Roma

Arbitro

Reti:

Note

RIETI - Il Cantalice trova la seconda vittoria stagionale sempre al Gudini: termina 4-1 contro la Novauto Pro Roma. Biancorossi che crescono di giornata in giornata, anche il campo è dalla loro parte.Parte a mille il Cantalice: dopo solo 3’ di gioco viene annullato un gol a Franck per fuorigioco. Poco più tardi ci provano Beccarini e Camilli, quest’ultimo al 25esimo sugli sviluppi di un corner sigla il suo primo gol stagionale. I padroni di casa hanno il possesso del gioco per buona parte dei 45’ iniziali. Per gli ospiti crea le maggiori occasioni Bottoni che mette alla prova Pezzotti.Nella ripresa il Cantalice torna in campo più convinta del primo tempo: in soli 5’ Camilli fa doppietta e Agostini sigla la terza rete biancorossa, la sua prima rete stagione. Il Cantalice continua a spingere, tante le occasioni tra Agostini e il capitano Beccarini. Al 21esimo il neoentrato Mancini riporta a galla i suoi siglando il 3-1. Al 24esimo Beccarini su punizione trova una grande risposta di Morgante. I ragazzi di mister Patacchiola non vogliono mollare la presa e al 40’ Frank, su perfetto assist di Agostini, scende fa il poker.«Buon primo tempo, molto bello da vedere. Nel secondo sono arrivati le restanti reti e ci siamo allungati molto, spesso concedendo qualcosa in più a loro. Devo fare solamente i complimenti ai ragazzi, molto bene hanno fatto coloro che sono subentrati».«Bene i nostri primi venti minuti, poi una volta subito il gol del loro vantaggio abbiamo ci siamo abbassati. Nella ripresa i gol subiti ci hanno tagliato le gambe ed è stato difficile reagire. Loro sono un’ottima squadra, livello superiore al nostro ma possiamo uscire fuori da questo periodo».: Pezzotti,Ferretti (45’st Laureti), Agnesi, Bengala, Panitti, Rossi (37’st Fusacchia), Franck, Agostini (45’st Bonifazi), Camilli (30’st Maccioni), Beccarini, Accardo (12’st Santarelli). A disp. Miriello, D’ippolito, Mei, Mostarda, All. Patacchiola: Morgante, Perruzzini (33’st Ursino), Cardillo, Michetti, Salomone (15’st Mancini), Ferrazza, Di Bernardino (44’st De Nisco), Atturo (12’st Batella), Accrachi, Sola (40’st Feudi), Bottoni. A disp. Giardini, Agostinelli, Carlevale, Forgione, All. Zappaviglia: Messi di Albano Laziale (Grasso di Roma 1 e Cagiola di Roma 1)20’ pt, 3’ st Camilli, 5’ st Agostini, 21’ st Mancini, 40' st Franck: ammoniti Begala, Agostini (C), Di Bernardino, Mancini, Morgante (N), espulso Miriello per doppia ammonizione. Recupero: 1’-5’