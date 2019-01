I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Massimo Lucà, tecnico Maglianese

IL TABELLINO

Cantalice

Maglianese

Arbitro

Reti:

Note

RIETI - Ad aggiudicarsi il derby del Gudini è il Cantalice (35 punti). I biancorossi battono i sabini della Maglianese (20) per 3 a 1 e restano in vetta a +2 dalla Tivoli.La gara giocata in notturna vede un predominio fisico e del gioco da parte dei ragazzi di mister Patacchiola che vanno in vantaggio al 9’ con Accardo che servito da Mostarda riesce a battere l’estremo difensore giallorosso. Sono poche le occasioni da gol nel primo tempo durante il quale però prevale un’alta intensità di gioco da parte di entrambe le formazioni.Nella ripresa gli uomini di Lucà partono col piede giusto e riportano il match in equilibrio grazie a Scoccione che sfrutta una calcio piazzato e di testa batte Pezzotti. Raggiunto il pari la Maglianese prende fiducia ma al 21' decide di salire in cattedra Simone Accardo che con un eurogol riscalda il pubblico del Gudini, firmando così la sua doppietta personale. Gli ospiti accusano il colpo, il Cantalice ne approfitta e nel finale è Rossi su cross di Monaco a chiudere la gara.«È stata una partita sofferta perché pur trovando subito il vantaggio loro hanno pareggiato la gara sull'unica occasione da gol. Credo che il risultato si giusto. Vorrei fare i complimenti alla squadra ma in particolare a Francesco Rossi, uno dei migliori in campo».«Risultato giusto. Non siamo partiti benissimo ma nel mezzo del match siamo cresciuti: infatti a inizio secondo tempo abbiamo trovato il pareggio. Manca un po’ di carattere e l’umore non è al massimo. Ci troviamo con molti punti di meno, speriamo di trovare la vittoria il prima possibile».: Pezzotti, Rossi, Fosso (46’ st Taddei), Cianetti, De Gennaro (5’ st Santarelli), Panitti, Piras (45’ st Orlando), Mattei, Monaco (42’ st Tiengo), Mostarda (20’ st Suwareh), Accardo. A disp: Conti, Dionisi, Panfilo, Bonifazi.All. Patacchiola: Condur, Bonamici, Francucci, Scoccione, Giuliani (33’ st Bongrazone), Lahrach (27’st Nustriani), Ojedaperez, Lucevero, Tronca (27’ st Marcheggiani), Di Gennaro (43’ st Cantiglioni), Magnerini. A Disp: Farrone, Ceccarelli, Falco. All. Lucà: Bellucci di Roma 1 (Intorre d Roma 1 e Zoni Roma 2)9' pt e 21' st Accardo (C), 10' st Scoccione (M), 40' st Rossi (C): ammoniti Cianetti, Giuliani; spettatori 250 circa, recupero 0’-4’.