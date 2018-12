Ultimo aggiornamento: 17:41

RIETI - La capolista Cantalice (29 punti) si rialza e al Ramacogi fa 3 a 0 al Licenza (11). Dopo il ko nella precedente gara di campionato i biancorossi non lasciano i tre punti. La prima frazione di gioco termina 0 a 0 ma con ampio possesso palla dei padroni di casa che però non trovano il gol. Nella ripresa entra Beccarini e qualità e esperienza scendendo in campo: l’ex Rieti fa tre gol e porta alla vittoria i suoi.«Abbiamo sofferto nel trovare il gol nel primo tempo, loro in 11 sotto la linea della palla - dice il ds Luciano Santacroce - una volta siglato il primo gol la gara è andata in discesa. Vogliamo dedicare la vittoria al nostro calciatore dell'under 19 che sabato ha subito un brutto colpo alla testa: lui sta meglio ma deve come ovvio fare tutti gli accertamenti del caso. Sul mercato? Nessuno per il momento in entrata, sono usciti due giocatori tra cui Di Lorenzo alla Spes e D’Aquilio alla Rufinese. Stiamo vedendo se prendere qualcuno ma di sicuro si saprà nei prossimi giorni».Cantalice sempre capolista quindi dopo tredici giornate. Ora testa alla prossima, i ragazzi di mister Patacchiola domenica 9 dicembre saranno ospiti del Football Riano (26), terzo a tre punti di distanza.