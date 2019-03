Ultimo aggiornamento: 18:11

RIETI - Sorride il Cantalice (40 punti) che interrompe la striscia negativa e ritrova il successo con il Guidonia (25): al Ramacogi termina 3 a 0.La gara giocata a ritmi non troppo alti, viene gestita bene dai reatini che passano in vantaggio con il classe ’99 Giovanni Tiengo che al 25’ su corner beffa la difesa del Guidonia. Al termine della prima frazione di gioco il ’98 Mattei raddoppia il vantaggio del Cantalice su azione personale. Nella ripresa il ritrovato Beccarini su rigore porta la gara sul 3 a 0. Termina così dopo il triplice fischio.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Ottima partita dei ragazzi che hanno svolto una buona prestazione. Contento per il ritorno di Agnesi e Beccarini vittime di due importanti infortuni che li hanno tenuti fuori per due mesi, spero il meglio per loro».Ritrovare il successo era il primo obiettivo, ora è necessario dare continuità per prendersi i playoff. Domenica 10 marzo il Cantalice sarà ospite dell’Atletico Zagarolo (31).