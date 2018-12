© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Ramacogi il Cantalice (33 punti) si ferma sull’1 a 1 nel big match con il Giardinetti (29) ma resta da solo in vetta. Gara equilibrata sin dal primo minuto che vede la prima frazione di gioco terminare sullo 0 a 0 con azioni manovrate da ambeo le parti. Nella ripresa i biancorossi portano il baricentro sulla metà campo del Giardinetti trovando prima il gol del vantaggio con Monaco su una disattenzione ospite, poco più tardi una la traversa di Rossi sfiora il doppio vantaggio reatino. Nei minuti finali arriva il pareggio del Giardinetti sull’unico tiro dei romani.«Sono contento della prestazione dei ragazzi - afferma mister Simone Patacchiola - Abbiamo incontrato una delle squadra più preparate e attrezzate del girone e non meritavamo il pareggio. Abbiamo dominato per 90’ e sull’unico loro tiro abbiamo subito il pareggio».L’1 a 1 del Cantalice non cambia le carte in tavola, i biancorossi tengono saldo il primo posto. Domenica ultima gara prima della sosta. I ragazzi di mister Patacchiola saranno ospiti del S Angelo Romano (23).