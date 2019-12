LA GARA

RIETI - Il Cantalice (17 punti) cade tra le mura del Ramacogi: vince il Futbol Montesacro (18) 1-2. Tra le fila del Cantalice partono negli undici le due new entry ex gialloneri Tiengo e Mattei. Assente solo Alessandrini infortunato.Primo tempo in cui è il Cantalice a tenere il pallino del gioco. Biancorossi che manovrano bene le azioni offensive, una fra tutte vede il vantaggio dei reatini: al 26’ della prima frazione di gioco, Camilli, su cross di Di Carlo, porta i suoi in vantaggio. La rete subita non sfalda il Futbol che continua a fare la sua gara.La ripresa viene approcciata nel modo sbagliato dai ragazzi di mister Patacchiola che sbandano e subiscono due gol in 10’: Soldano per il Futbol si prende il centro della scena con un doppietta intervallata da una traversa. Intorno alla metà del secondo tempo risale il Cantalice ma senza far male agli ospiti. Termina 1-2 la 14esima del Cantalice.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Da parte nostra tanto possesso palla, poco cinici quando si tratta di concludere l’azione. Bene il primo tempo, entrati male nel secondo anche se poi siamo tornati a gestire la partita. Fallo clamoroso sul loro vantaggio non fischiato».