© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Ramacogi, il Cantalice (50 punti) travolge il Football Riano (47): termina 4-1. I biancorossi come voluto da mister Patacchiola stanno onorando al meglio questo finale di stagione.Gara a senso unico: il Cantalice rimaneggiato e con tante assenze scende in campo a mille e fa 4 a 0 nel corso del primo tempo. Siglando in questa successione le reti di Panitti, Monaco, Bonifazi e Beccarini. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono la partita ma nel finale un calo di concentrazione costa il gol della bandiera da parte degli ospiti.Commenta la gara mister Simone Patacchiola: «Come è evidente dal risultato, non c’è stata partita. I ragazzi hanno svolto un’ottima prestazione, voglio fare i complimenti a tutti gli under scesi in campo. L’obiettivo rimane quello di fare più punti possibili, continuiamo così fino alla fine».A tre giornate dal termine e con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile, il Cantalice si gode questa vittoria durante la pausa pasquale. Il cammino dei reatini riprenderà il 28 aprile per l’ostica sfida in casa del Giardinetti (49).