LA GARA

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Massimiliano Russo, tecnico Certosa

IL TABELLINO

Cantalice

Certosa

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Il Cantalice (12 punti) agguanta la vittoria sul Certosa (3): termina 1-0. Tra le fila biancorosse assenti Cedric e Beccarini, due pilastri della formazione reatina.Primo tempo molto equilibrato dove sono poche le occasioni nitide da parte di entrambe le compagini: Borelli da una parte e Camilli dall’altra impegnano i due estremi difensori. Nel finale di primo tempo Camilli si fa parare un tiro del difensore centrale Santi che respinge da sopra la linea di porta.Nella ripresa parte bene il Cantalice che sfrutta una deviazione per passare in vantaggio: su un tiro di Camilli la palla sbatte sui piedi di Panitti e finisce in rete. Per i restanti minuti sale il Certosa che ci prova molto sia dalla distanza sia sui calci piazzati. Nel finale viene annullato un gol alla formazione romana per fuorigioco.Termina cos' l'ottova giornata del Cantalice.: «Abbiamo giocato un discreto primo tempo, bene la partenza del secondo ma una volta fatto il gol ci siamo tirati dietro. Loro sono una buonissima squadra e non spiego come facciano ad avere cosi pochi punti».: «I ragazzi hanno dato tutto, noi non siamo riusciti a segnare con le occasioni che abbiamo creato. Sono un po’ di partite che ci succede questo. Siamo una squadra giovane e cresceremo con il tempo».: Pezzotti, D’ippolito (15’ st Ferretti), Agnesi, Bengala, Panitti, Mostarda, Agostini (43’ st Di Carlo), Santarelli, Camilli, Maccioni, Accardo (40’ st Rossi). A disp. Martini, Fusacchia, Luarenti, Laureti, Alessandrini, Cmelbi. All. Patacchiola.: Tanturri, Marzucchini, Toti, De Luca, Santi, De Luca (45’ pt Dialuce), Parisi (20’st Oliverio), Fioretti, Colagrossi, Borrelli (10’ st Bonini), Porfini (20’st Coico). A disp: Severoni, Casossi, Ercolani, Sette, Ledda. All. Russo: Ventrelli di Ciampino (Stotani e Santostefano di Viterbo): 5’ st Panitti: ammoniti D’Ippolito, Camilli, Maccioni, Simone Patacchiola (Ca), Calagrossi (Ce); recupero: 1’-5’; spettatori 100 circa