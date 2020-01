RIETI - Al Ramacogi il Cantalice (29 punti) si aggiudica il quarto e ultimo derby stagionale contro la Bf Sport (23): termina 3-1. Peccato per la tensione altissima culminata con una rissa tra tesserati delle due squadre al rientro dagli spogliatoi al termine del primo tempo. E sugli spalti pesanti insulti tra le tifoserie. Sono stati chiamati i carabinieri che giunti sul posto hanno trovato una situazione già parzialmente tranquillizzata.

Tornando al match i biancorossi hano vinto grazie alle reti dell’ex Mattei, Beccarini e Cedric. Tra gli assenti alla gara Panitti e Tiengo per i biancorossi, Cianetti e Piras per i reatini. In tribuna Luciano Orati (tecnico Vicovaro) a osservare la squadra che affronterà mercoledì 22 per i quarti di Coppa Italia, oltre che a una bella cornice di pubblico.

Al fischio d’inizio è palla al Cantalice che si schiera in casacca biancorossa davanti ad una Bf Sport in veste giallonera. La prima occasione arriva al 7’: Accardo da calcio d’angolo trova un preparato Camilli che colpisce di testa trovando l’incrocio dei pali. Passano altri 10’ quando arriva la prima occasione per gli ospiti: Cavallari salta un uomo e lancia Cardini, sul cross del giallonero Lureti tocca la palla di mano e per il direttore di gara è calcio di rigore. Sul dischetto Monaco arriva davanti a Pezzotti, i due ex compagni di squadra si conoscono molto bene. Il numero uno intuisce ma la palla va in rete ed è vantaggio Bf. Poche le azioni degne di nota in un primo tempo equilibrato che ha visto squadre intimorite ma dove sono stati gli ospiti a tenere il pallino del gioco.

Nella ripresa si sveglia il Cantalice: al 8’ è Mattei a mettersi in mostra. L’ex giallonero e voglioso di far bene salta prima due uomini poi dal limite dell’area fa partire un tiro che si incastra sotto al sette. La gioia del pubblico di casa fa aumentare la concentrazione e il carattere di biancorossi che poco più tardi raddoppiano: al 17’ Beccarini, appena entrato, mette dentro una punizione magistrale dove Bianchetti non può far nulla. I due gol tagliano le gambe alla Bf Sport che crolla e un errore difensivo porta il terzo gol del Cantalice: intorno al 25’ Cedric mette il sigillo con un gol a porta vuota. Nel finale dentro Dionisi e Pengili per la Bf che cerca di accorciare le distanze ma un colpo di testa di Pengili si infrange sulla traversa.

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice: «Partita dai due volti, primo tempo timidi dove abbiamo lasciato troppa iniziativa all’avversario che ha trovato il gol nel suo unico tiro. Dopo un primo tempo molto spenti, il secondo tempo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo sfoderato un’ottima prestazione. Non una della migliori ma è arrivato un meritato vantaggio».

Andrea Rogai, tecnico Bf Sport: «Credo che nel primo tempo abbiamo svolto una grande prestazione poi nel secondo non siamo scesi in campo. I due gol ci hanno tagliato le gambe e non siamo riusciti a recuperare».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzotti, Rossi, Agnesi, Mattei (40’ st De Bona), Laureti (25’ pt Agostini), Mostarda, Di Carlo, Santarelli (1’ st Beccarini), Camilli (35’ st Ciogli), Cedric (30’ st Alessandrini), Accdo. A disp. Martini, Alessandrini, Beccarini, Ciogli, Ferretti, Agostini, Cmelebi, De Bona, Civic. All Patacchiola

Bf Sport: Bianchetti (35’ st D’Olimpio), Cardini (17’ st Salvi), Casciani (37’ st Dionisi), Cresta (17’ st Pengili), Fosso, De Gennaro, Di Casimirro (35’ st Laurenti), Grifoni, Monaco, Cavallari, Tolomei. A disp. D’olimpio, Salvi, Di Loreto, Dionisi, Grillo, Laurenti, Pengili. All. Rogai

Arbitro: Beltrano di Rimini (Camilli di Roma 1 e Mastromatteo di Aprilia)

Reti: 15’ pt Monaco, 8’ st Mattei, 17’ st Beccarini, 25’ st Cedric.

Note: ammoniti Cardini, Tolomei, Monaco (B), Agnesi (C); spettatori 200 circa; recupero: 2’-1’

