RIETI - Cresce l'attesa per il derby tra Cantalice e Bf Sport: domenica alle 14:30 al Ramacogi (arbitro l'interregionale Beltrano di Rimini) tutto sarà pronto sotto ogni minimo dettaglio per le due formazioni reatine. Tra i due club è ormai sfida aperta, iniziata in estate tra gli svariati colpi di mercato e proseguita in campo nei tre match finora disputati: tutti a favore dei biancorossi che hanno battuto i gialloneri prima in campionato (1-0) poi in Coppa (1-0 nel turno di andata e 0-2 nel ritorno). Le tre sconfitte sono arrivate sotto la guida tecnica di mister Costantino Fabiani poi diverso è stato il cammino da parte delle due formazioni.Il Cantalice, domenica padrone di casa, arriva alla sfida con il morale a dir poco alto: i ragazzi di mister Patacchiola sono alla nona posizione in classifica con 26 punti, in Coppa invece il cammino prosegue liscio (mercoledì 22 gennaio il primo turno dei quarti di finale contro il Vicovaro). Nel mercato invernale Mattei e Tiengo ex gialloneri sono tornati al Cantalice. Alla sfida non saranno presenti Panitti e Tiengo espulsi nella sfida di domenica scorsa vinta 2-3 contro la Vis Subiaco.La Bf Sport, per la prima al Ramacogi, non ha lo stesso passato dei biancorossi. Sono quattro le sconfitte consecutive in campionato e la Coppa è ormai un ricordo, usciti proprio con il Cantalice. La formazione allenata da mister Rogai, nella sua prima contro il Cantalice, si trova decima in classifica con 23 punti. Nel mercato invernale tante le novità, oltre a Salvi, l’ultima è Matteo Dionisi anche lui un ex. Out solo Cianetti espulso nella gara persa in casa domenica contro il Vicovaro (1-2).«Come tutti i derby è una partita a sé. Credo che nonostante loro ultimamente non vadano al massimo delle possibilità fare risultato a casa nostra sarà uno stimolo importante. Per ciò che ci riguarda sappiamo perfettamente che dobbiamo impegnarci al massimo perché la Bf Sport è una squadra competitiva con giocatori importanti. Tra i tanti Monaco, Cavallari, Salvi. Hanno squalificato Cianetti ma noi dovremmo fare a meno di Panitti».«Mi aspetto una partita come le altre. Noi veniamo da un periodo negativo e il nostro obiettivo è solo quello di fare risultato. Sicuramente ha un sapore diverso per tutti, molti dei ragazzi giocavano lì e molti di loro che giocavano con noi vorranno fare una bella figura. Sarà une bella partita».«Come dico sempre, gli avvenimenti sia positivi che negativi fanno parte del passato. Domenica è un’altra partita e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi lasciandoci indietro i risultai precedenti che ci hanno visto per tre volte vincitori. Domenica sarà un’altra partita in cui non dovremo abbassare la guardia, loro sono in grado di fare risultato in qualunque campo».«In settimana abbiamo parlato con il gruppo e ci siamo confrontati. Le sconfitte sono arrivate per vari motivi ma non credo che possano influenzare i miei giocatori. Ci siamo allenati bene e siamo tornati a essere un gruppo numeroso. Il periodo negativo c’è ma vogliamo superarlo. Domenica torneranno tutti a disposizione».«Visto il derby, il pubblico spero e credo sarà numeroso. Sarà una partita avvincente e con tanti stimoli, spero sia giocata bene da parte nostra. Mi auguro una partita piacevole da vedere».«Come nelle diverse gare già disputate il pubblico è sempre stato numeroso e in una categoria come la Promozione è difficile da vedere ma quando c’è fa molto piacere. Essendo in casa, loro avranno una mano in più ma daremo il massimo».