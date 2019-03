© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Ramacogi termina 2 a 2 la gara tra Cantalice (44 punti) e Accademia Calcio Roma (23). I padroni di casa fanno il gioco ma i romani sfruttano due calci piazzati per pareggiare la gara.La gara parte con il piedi giusto per il Cantalice che passa in vantaggio con Santarelli nel corso della prima frazione di gioco. Nella ripresa i biancorossi continuano a spingere in avanti cercando il raddoppio ma nel finale si accende la partita: a 10’ dal termine Nolano su punizione fa 1 a 1, poco più tardi Mattei per il Cantalice porta i suoi sul 2 a 1, poi allo scadere l’Accademia su rigore pareggia nuovamente.Mister Simone Patacchiola: «Buona la nostra prestazione, loro hanno creato poco o nulla, segnando prima su punizione poi su rigore. Non sono contento, questa era la nostra ultima occasione per arrivare ai playoff e l’abbiamo buttata in casa contro l’Accademia che si dimostra nuovamente la nostra bestia nera».Il Cantalice si prende un punto poco utile per il finale di stagione. Domenica prossima i ragazzi di mister Patacchiola saranno ospiti del Licenza (16) ultimo nel girone B.