© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultima formazione a tagliare i nastri di partenza del ritiro precampionato è il Cantalice. Il club biancorosso, allenato dal tecnico Simone Patacchiola, scenderà oggi, lunedì 12 agosto, in campo per il primo allenamento in vista dell’8 settembre (prima gara stagionale). Come solito il Ramacogi sarà il palco dove verrà svolta la preparazione e le gare domenicali.Le parole del dg Eusebio Dionisi: «Oggi inizia la preparazione, ci vedremo alle 18 e alle 18 e 30 inizieremo la seduta. Durante l’allenamento di oggi sarà assente qualche ragazzo ancora in vacanza ma nel giro di una settimana puntiamo ad avere tutta la rosa a disposizione. A giorni ci saranno importanti novità sul mercato. Per ciò che riguarda le amichevoli stiamo fissando alcune date. Una novità sarà la presenza di Federico Dionisi al campo durante gli allenamenti di questo pomeriggio e di domani».«Prima di parlare di classifica - replica Dionisi - ci stiamo prefissando di ricreare quello che è un ambiente sereno e sano, che favorisca il gioco del calcio. Come detto nei giorni scorsi, punteremo sul nostro settore giovanile cercando di far crescere questo anche nel nome. Ovviamente raccogliendo poi i frutti quando i ragazzi arriveranno in prima squadra».