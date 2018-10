GUIDONIA-CANTALICE

(ore 15:30, arbitro Picardi di Viareggio)

TIVOLI-MAGLIANESE

(ore 11, arbitro Antonuccio di Roma 1)

PASSO CORESE-FOTBALL RIANO

(ore 11, arbitro Mainella di Roma 1)

SPES POGGIO FIDONI- PALESTRINA

(ore 11, arbitro Pica di Roma 1)

SALTO CICOLANO-SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

(ore 15:30, arbitro Di Matteo di Roma 2)

LE ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, domenica 21 ottobre, torna il campionato di Promozione dopo il primo turno di Coppa: le cinque reatine sono pronte a lottare per i tre punti nell’ottava giornata. La capolista Cantalice è ospite del Guidonia, la Maglianese va in trasferta a Tivoli. Le altre tre reatine in casa per prendersi la vittoria. Passo Corese ospita Football Riano, la Spes Poggio Fidoni affronta l'altra capolista Palestrina, mentre Salto Cicolano cerca punti salvezza col Settebagni.La capolista Cantalice, unica reatina ad essere ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, può far bene anche in campionato cercando di distaccare le rivali di vertice (Palestrina, Giardinetti e Riano) sperando anche in loro passo falso. Il tecnico Simone Patacchiola, commenta così il match: «Ci aspettiamo una gara difficile ma vogliamo dare continuià al nostro cammino»Fuori per un soffio dalla Coppa, la Maglianese ha come obiettivo solo il campionato. In casa della Tivoli sarà una vera e propria battaglia sportiva. «Mi aspetto una squadra concentrata, umile e consapevole di affrontare una squadra molto forte. Se lotteremo su tutti i palloni e ci aiuteremo, sono convinto che possiamo giocarcela ad armi pari», afferma l'allenatore-giocatore Massimo Lucà.Pronto a tornare in campo anche il Passo Corese che in casa affronta il Football Riano. I coresini dopo una brutta sconfitta in Coppa devo cercare di riprendersi i tre punti persi nella precedente domenica. «Affrontiamo una squadra che si trova in un ottimo stato di forma, ha buoni giocatori che ho allenato negli anni passati. Li conosciamo molto bene. Dobbiamo affrontare questa partita con l’agonismo che ci contraddistingue. Siamo pronti, vogliamo i tre punti», dice mister Fabrizio Benigni.La Spes torna in campo al Chiani e lo fa con una delle squadre più in forma del campionato. Il Palestrina divide infatti la vetta col Cantalice, che ha beffato ai rigori proprio i gialloverdi in Coppa. Come abituati, i gialloverdi si esaltano con formazioni forti e preparate (vedi il 2-2 con la Tivoli, o la vittoria di domenica scorsa sul campo della Pol.Sant'Angelo Romano). «Ci aspetta una gara proibitiva – sostiene il ds Massimo Lattanzi - L'importante è che i ragazzi diano tutto in campo come hanno fatto nelle ultime gare e dimostrino il percorso di crescita che stanno facendo»Prendersi i tre punti è l’unico obiettivo di un Salto Cicolano che dà segnali di ripresa dopo un avvio choc. La vittoria nel ritorno di Coppa ha portato entusiasmo che domani dovrà essere riversato in campo con la giusta concentrazione. «Mi aspetto la vittoria. Dobbiamo fare bottino pieno, potrebbe essere l’ultima spieggia per il nostro percorso», afferma il vice allenatore Massimo Petrini.ACCADEMIA CALCIO ROMA- POL.S. ANGELO ROMANOATLETICO ZAGAROLO-VIS SUBIACOFIANO ROMANO- VICOVAROLICENZA-GIARDINETTICantalice e Palestrina 17Giardinetti 16Football Riano 15Pol.S.Angelo Romano e Maglianese 13Tivoli Calcio, Fiano Romano e Vicovaro 11Atletico Zagarolo, Licenza e Passo Corese 8Accademia Calcio Roma 7Vis Subiaco 6Guidonia e Spes Poggio Fidoni 5Salto Cicolano 2Settebagni Calcio Salario 1