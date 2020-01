RIETI - La Bf Sport (23 punti) parte bene poi il crollo mentale nella ripresa: la Vis Subiaco(31) passa 2-4. Oltre ad una panchina corta il match compromette le prossime gare: Salvi si infortuna poi tre espulsi tra i gialloneri.



LA GARA

Match che si fa subito eccitante e bello da vedere: al 10’ Cardini, alla prima da titolare con mister Rogai, si prende la fascia sinistra del rettangolo di gioco, su una sua conclusione l’estremo difensore ospite respinge sui piedi di Laurenti che sigla il primo gol in giallonero. Il vantaggio dei padroni di casa dura solo poco più di 7’ quando l’ex Rieti Trombetta sfrutta un errore della difesa reatina e porta la gara in parità. La partita non si spegne e la Bf Sport continua a spingersi in avanti: intorno al 30’ Cavallari lancia Cardini che conclude in porta, il tiro viene ancora una volta parato da Mastromattei, la palla si impenna e di testa Monaco, nel giorno del suo compleanno, sigla il suo ennesimo gol con la casacca giallonera. È 2-1. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco succede di tutto: Salvi si procura un probabile stiramento alla coscia destra poi su punizione dal limite la Vis Subiaco pareggia con Molinari.

Nella ripresa il crollo della Bf: dopo solo 5’ Trombetta su azione personale, mostra tutte le sue qualità, a pochi passi da Bianchetti fa il 2-3. Il gol abbassa la concentrazione dei padroni di casa e 10’ più tardi il danno: dopo un fallo su Monaco si scatena un parapiglia in campo e tra le panchine delle due compagni. Il direttore di gara assegna il cartellino rosso a Monaco e a Tolomei, quest’ultimo in panchina. Al 25’ continua ad essere una partita ricca di colpi di scena: Cavallari dopo un azione personale ha un battibecco con il direttore di gara, il giallonero viene poi espulso per doppia ammonizione. Al 30’ la Bf Sport in nove contro undici e sotto di un gol cede su tutti i fronti: Trombetta sigla la sua tripletta personale e fa 2-4. Nulla da registrare per gli ultimi 15’.

IL COMMENTO

Mattia Di Loreto, ds Bf Sport: «Dopo un ottimo primo tempo siamo rimasti in partita fino all’espulsione di Cavallari poi è cambiata la partita. Arbitraggio che lascia a desiderare soprattutto sulle espulsioni. Noi eravamo all’altezza di giocare questa partita ma quello accaduto nella ripresa è incommentabile».

IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Fosso, Cardini, De Gennaro, Salvi, Laurenti, Cresta, Monaco, Cavallari, Piras. A disp. D’Olimpio, Di Casimirro, Pengili, Tolomei, Cardinali. All. Andrea Rogai

Vis Subiaco: Mastromattei, Stante, Proietti, Pizzelli, Di Varco, Molinari, D’angio, Fabiani, Trombetta, Basilico, Ciaffi. A disp. A. Pasqualoni, Scattone, Ferretti, L. Pasqualoni, Moschetti, Tocca, Iona, Osuamadi, Ambrosetti. All. Stefano Ferretti

Arbitro: Casini di Roma 1 (Bianchi di Roma 2 e Rosati di Roma 2)

Reti: 10’ pt Laurenti, 17’pt 5’ st 30’ st Trombetta, 30’ pt Monaco, 46’ pt Molinari

Note: espulsi Monaco, Tolomei e Cavallari; spettatori 100 circa.

