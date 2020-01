LA GARA

Andrea Rogai, tecnico Bf Sport

Luciano Orati, tecnico Vicovaro

RIETI - Al Gudini è ancora ko per la Bf Sport (23 punti): passa il Vicovaro (33) 1-2. Gialloneri in campo nettamente rimaneggiati date le assenze di Monaco, Tolomei e Cavallari squalificati, Salvi out per infortunio, torna Grillo dopo l’infortunio a una spalla. Torneranno tutti a disposizione domenica 19 nel derby contro il Cantalice.Squadre che si studiando ma ritmi molto alti nei primi 5’ di gioco. La prima occasione è per il Vicovaro: Loreti su punizione trova un attento Bianchetti che intuisce e blocca. Al 15’ Cianetti su punizione pesca Grifoni che a due passi dalla porta mette fuori. Il Vicovaro trova il gol al 23’: dopo una serie di ribattute la palla arriva sui piedi di Tajani che porta i suoi sullo 0-1. La Bf Sport accusa il colpo e al 35’ arriva il raddoppio degli ospiti: Pangallozzi supera Di Loreto e mette un assist perfetto a Petrucci che solo davanti alla porta non fa altro che appoggiare in rete. Poco più tardi ancora Pangallozzi sfiora il palo.L’intervallo fa bene alla Bf e la ripresa inizia con il piede giusto: al 3’ Cianetti su punizione trova Di Casimirro che di testa accorcia le distanze. È 1-2. Passano solo 4’ quando anche Cresta si mette in mostra, dal limite il numero undici giallonero sfiora il palo. Poche le azioni degne di nota per i restanti minuti e gara che cala di intensità. Al 32’ viene espulso Cianetti per somma di ammonizioni.«Complimenti alla squadra avversaria ma congratulazione anche ai miei ragazzi che hanno svolto un’ottima partita rimpiazzando fin quando possibile tutte le assenze. L’inferiorità numerica non ci ha condizionato tanto che nel finale potevamo fare qualcosa di più».«Ho visto una buon Bf con assenze importanti. Noi pensavamo di aver chiuso la gara dopo il raddoppio ma il gol ha riaperto le sorti del match. Abbiamo controllato bene nel finale gestendo i loro lanci dietro ai nostro difensori».: Bianchetti, Di Loreto (1’ st Pengili), Cardini (42’ st Piras), Cianetti, De Gennaro, Casciani, Fosso, Grifoni, Di Casimirro, Laurenti, Cresta (47’ st Grillo). A disp. D’Olimpio. All. Rogai: Bussi, Deodati, Fratini, Figlioli, Loreti, Ianzi, Petrucci (23’ st Grignani), Di Fausto, Petrangeli (37’ st Neroni), Pangallozzi (40’ st Cecchini), Tajani. A disp.Maiorani, Fenili, Pulcini, Procacciati, Lillo, Colantoni. All. Orati: Pica di Roma 1 (Morlacchetti di Roma 2 e Monaco di Roma 2): 23' pt Tajani (V), 35' pt Petrucci (V), 3' st Di Casimirro (Bf): espulso al 32' st Cianetti (Bf) per somma di ammonizioni; ammoniti Di Loreto, Cardini, Fosso, Grifoni, Pengili (Bf), Ianzi, Grignani (V); recupero: 1’- 5’