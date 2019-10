RIETI - La Bf Sport (12 punti) sfrutta il fattore Gudini e non dà scampo alo Sporting Montesacro (0): termina 3-0. Per i reatini out Cresta per infortunio e squadra rivoluzionata probabilmente in vista del turno infrasettimanale di Coppa Italia.



LA GARA

Pronti via, match equilibrato nel corso dei primi 45’ in cui entrambe le compagini hanno le loro occasioni per passare in vantaggio. Per i reatini Ciaramelletti e Monaco sono i più pericolosi: il primo trova grandi risposte del portiere avversario, il secondo viene bloccato da una traversa colpita al 10’. Per gli ospiti Nolano e Antenucci mettono alla prova Bianchetti che si fa trovare pronto.

Nella ripresa mister Fabiani mette in campo forze fresche. Al 7’ Cianetti mette un cross suoi piedi del giovane Di Casimirro, a due passi dalla porta è traversa-gol. Il gol taglia le gambe alla squadra romana e mette lucidità alla formazione giallonera. Al 24’ Monaco fa correre Cavallari, il neoentrato a tu per tu con il portiere mette la palla in rete. Sulla scia dell’entusiasmo la Bf Sport continua a fare la sua partita e al 42’ De Gennaro su cross di Cavallari chiude il match.

I COMMENTI

Enrico Festuccia, tecnico in seconda Bf Sport

«Abbiamo sofferto nel corso del primo tempo, loro hanno cambiato allenatore e questo ci ha messo un po’ in difficoltà. Ce l’hanno messa tutta per trovare il pareggio. Nel secondo tempo siamo venuti fuori e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Ora mettiamo da parte questa partita per pensare alla Coppa».

Andrea Schettino, tecnico Sporting Montesacro

«Primo tempo giocato molto bene, abbiamo subito poco o nulla con un buon possesso palla. Nel secondo tempo il gol subito ha tolto gli equilibri. I ragazzi hanno attaccato la gara senza lucidità invece di giocare come fatto fin ora e pensare che il gol prima o poi sarebbe arrivato».

IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Fosso, Casciani (1’ st Cardini), Cianetti, De Gennaro, Grifoni, Pengili (40’ pt Cavallari), Di Casimirro (40’ st Priolo), Monaco (30’ st G.Fabiani), Ciaramelletti, Tolomei (10’ st Mattei). A disp. Alesse, Piras, Tiengo, Di Loreto. All C.Fabiani

Sporting Montesacro: Mignucci, Mariani, Iannilli, Giannotti, Settelle (15’ st Maffoli), Morgavi, Antenucci, Simeoni (10’ st Negro), Mari, Nolano (44’ st Baracaia), Brussani (30’ st Russo). A disp. Peri, Luttazi,Catalano, Alaimo, Nunziante. All. Schettino

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli (Di Giacomo di Tivoli e Stazi di Tivoli)

Reti: 7’ st Di Casimirro, 24’ st Cavallari, 42’ st De Gennaro

Note: ammoniti Monaco, Fosso, De Gennaro, Enrico Festuccia (allenatore in seconda) (B), Giannotti, Settelle (S); recupero 1’-3’; spettatori 100 circa

