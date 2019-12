© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Novità in casa Bf Sport: nella giornata di ieri, 17 dicembre, è entrato a far parte della dirigenza Mattia Di Loreto, il 24enne prende il posto di Gianluca Fabiani e sarà lui il nuovo ds giallonero. Già presente all’interno della società come calciatore (secondo portiere), mette da parte le scarpette per iniziare il percorso dietro la scrivania. Il giovane, dopo varie esperienze come calciatore nel Velinia (Prima categoria), Piazza Tevere (Seconda), Real Vazia (Terza), ha collaborato come scout in ambito professionistico.«Sono molto contento per questo nuovo incarico all’interno della Bf Sport - afferma Di Loreto - Nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, ci saranno altre novità su alcuni giocatori. Siamo in trattativa con un portiere e un difensore under e un attaccante molto conosciuto nel reatino. Per il prosieguo del campionato ho piena fiducia nelle qualità di mister Andre Rogai, del professor Manuel Fusacchia e del preparatore dei portieri Alessandro Lucandri».