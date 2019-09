© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La neopromossa Bf Sport conclude il ritiro precampionato con un'amichevole in famiglia. Giocata lo scorso sabato al campo Alvaro Micheli di Pie di Colle di Rivodutri, poca importanza è stata data al risultato, il tecnico Costantino Fabiani ha infatti interrotto spesso la gara per spiegazioni e chiarimenti.Novità sul fronte mercato: il club ha raggiunto l’accordo con Emiliano Priolo, difensore classe 2001 proveniente dalle giovanili del Rieti è già a disposizione della squadra. Potrebbe vestire la maglia giallonera anche Matteo Piras (fratello di Leonardo), centrocampista classe 2002 del Cantalice ma al momento nessuna firma da parte del giocatore. Prosegue quindi a pieni ritmi il lavoro dei reatini che iniziano oggi, lunedì 2 settembre, la settimana che porta alla prima di campionato, domenica 8 in casa del Vicovaro, quest’ultima tra le pretendenti alla vittoria finale.«Volevo vedere i movimenti che dobbiamo migliorare nelle prossime settimane. Durante il corso della partita ho infatti interrotto per far notare quelli sbagliati per migliorarli. Stiamo molto attenti perché andremo ad affrontare una delle formazioni che potrebbe vincere il torneo ma vale ciò anche per Cantalice e Fiano Romano che possono puntare alto. Sulla carta sono le più forti ma vedremo poi nel corso del campionato».«Abbiamo raggiunto l’accordo con Priolo che si sta allenando da qualche giorno con noi. Posso schierarlo centrale o terzino ma anche a centrocampo. È un giocatore duttile che può essere utile in molte occasioni. Per ora deve migliorare fisicamente. Nei prossimi giorni vedremo se ci saranno altre novità».«Sulla tattica e ovviamente sulla parte atletica che riguarda la velocità. Principalmente fase offensiva, difensiva, palle da fermo. Vedremo dove ci alleneremo, sicuramente due allenamenti a Santa Susanna ma vorrei allenarmi anche al Gudini, in settimana spero che la società accontenti le mie esigenze. Il campo del Gudini è molto simile al campo del Vicovaro e ci sarà molto utile per prendere le misure».