RIETI - Bf Sport (Promozione) si aggiudica il triangolare giocato ieri, domenica 25 agosto, al Gudini. La formazione del tecnico Costantino Fabiani gioca i primi 45’ e fa 2-2 contro il Poggio Mirteto (Prima categoria) poi, dopo aver osservato la gara tra Poggio Mirteto e Nomentum (Promozione) terminata 0-2, si prende i tre punti nella gara con i romani (1-0). Questi ultimi anch’essi neopromossi potrebbero essere inseriti nel girone dei reatini.



BF SPORT- POGGIO MIRTETO 2-2

IL TABELLINO

Bf Sport

Poggio Mirteto

Arbitro

Reti

Note

Parte subito forte la formazione sabina che si porta avanti nel primo minuto di gioco con Lugini. Il gol scuote i gialloneri padroni di casa che pareggiano 10’ più tardi con Monaco su rigore. Passano solo tre minuti quando Mevoli dai venti metri fa l’1 a 2. Dopo il 20' la Bf sport prende le misure e impensierisce la retroguardia dei mirtensi: annullato un gol per tocco di mano a De Giorgi, poi Cavallari prende il palo. Al 22’ Monaco sigla la doppietta. Il numero 9 poco più tardi non segna dagli undici metri e nel finale Cianetti sbaglia un rigore in movimento.: Bianchetti, Fosso, Pengili, Grillo, De Giorgi, Cianetti, Tolomei, Cresta, Monaco, Cavallari, Mattei. A Disp. Alesse, Di Loreto, Cardini, Bonifazi, Tiengo, Ciaramelletti, Grifoni, De Bona. All. Costantino Fabiani.: Giannini, Maccia, Avenali, Gattarelli, Quondam, Galletti, Magnerini, Luciani, Mevoli, Lugini. A disp. A.Spurio, S. Spurio, Guidi, Del Bufalo, Fiori, De Santis, Nobili, Iacobelli, Bertoldi. All. Antonio Domenici: Imolo Lancia: 1’ Lugini, 11’ e 22’ Monaco, 14’ Mevoli: 100 spettatori circa.

POGGIO MIRTETO- NOMENTUM 0-2

Gara equilibrata per più di 20’ dove le squadre sembrano soffrire molto il caldo e i carichi dela preparazione dei giorni scorsi. Per il primo quarto d’ora i romani sono molto pericolosi con Ferrara mentre i sabini si fanno pericolosi su punizione. Il match si sblocca solo al 25' quando Palmieri porta avanti i suoi con un gol da centrocampo. Anche il raddoppio è da applausi: De Paola col mancino mette le sfera sotto al sette.

IL TABELLINO

Poggio Mirteto: A.Spurio, S. Spurio, Guidi, Avenali, Del Bufalo, Fiori, De Santis, Nobili, Magnerini, Iacobelli, Bertoldi. A disp. Giannini, Maccia, Gattarelli, Quondam, Galletti, Luciani, Mevoli, Lugini. All. Antonio Domenici

Nomentum: Ferretti, Salvatori, Volpe, Palmieri, Quintino, Petrocchi, De Dominicis, Cupelli, De Paola, Ferrara, Sacripinti. A disp. Silvi, Orlandi, Delle Monache, Corradini, Raffaelli, Prioteasa. All. Paolo Malizia

Arbitro: Imolo Lancia

Reti: 25’ Palmieri, 37’ De Paola.

NOMENTUM-BF SPORT 0-1

I secondi 45’ della Bf Sport iniziano con tanti giovani in campo, cambio quasi totale della formazione che comunque non sfigura e mette in mostra i progressi fatti dopo la gara contro l’Amiternina. Pronti via, Tiengo al 5’ porta avanti i suoi su cross di Ciaramelletti. Nel corso della gara poche azioni pericolose ma un buon possesso palla della formazione giallonera.

IL TABELLINO

Nomentum: Silvi, Orlandi, Volpe, Delle Monache, Corradini, Petrocchi, De Dominicis, De Paola, Raffaelli, Priotesa, Ferrara. A disp. Ferretti, Salvatori, Palmieri, Quintino, Cupelli. All. . Paolo Malizia

Bf Sport: Alesse, Cardini, Grifoni, Pengili, Bonifazi, Mattei, De Bona, Di Loreto, Tolomei, Tiengo, Ciaramelletti. A disp. Bianchetti, Fosso, Grillo, De Giorgi, Cianetti, Cavallari, Cresta, Monaco. All. Costantino Fabiani

Arbitro: Imolo Lancia

Reti: 5’ Tiengo

I COMMENTI DEI MISTER

Costantino Fabiani (Bf Sport): «Purtroppo avevamo le gambe pesanti, ci siamo allenati molto e dobbiamo abbassare i carichi di lavoro. Bene anche i giovani, sono molto contento. Mi aspettavo qualche difficoltà, non ci siamo mai allenati su questo campo e i ragazzi ci hanno messo un po’ per prendere le misure. Mi servono due difensori centrali ma arriveranno, non possiamo giocare con i centrocampisti adattati. Ci serve un ragazzo di ruolo, che parla e comanda la difesa. Ore due settimane per ricaricare, mettere un po’ di tattica per essere pronti l’8 settembre. Dobbiamo durare almeno 70’ prima dell’arrivo della stanchezza».

Antonio Domenici (Poggio Mirteto): «Abbiamo iniziato lunedì e credo si sia vista la stanchezza, i carichi fatti sono importanti e dobbiamo ancora aggregare qualche ragazzo. Sapevamo che sarebbe stata dura tra caldo, sintetico e carichi della preparazione. In più di fronte avevamo due tecnici preparatissimi, quali Fabiani e Malizia, per queste categorie un lusso. Sapevamo di soffrire ma come ho detto ai ragazzi volevo spirito e voglia di tenere testa alle due squadre. Sono comunque soddisfatto. Bf sport e Nomentum sono due società amiche e per noi è stato un onore essere invitati. Per la prossima stagione la società ha voluto costruire una filosofia diversa, fatta di professionalità e attenzione ai particolari, poi i risultati saranno frutto del lavoro ma al momento non credo potremmo vincere il campionato, di sicuro però vorremmo recitare un ruolo da protagonisti. Vorrei ringraziare il capitano Patrizio Avenali che ha di nuovo accettato la maglia del Poggio Mirteto».

Paolo Malizia (Nomentum): «Primo partita benino, abbiamo schierato la squadra più probabile ma il caldo ha fatto la sua parte. Ci alleniamo sempre la sera ed è stata dura, i ritmi sono ancora molto bassi. Per la stagione non ci aspettiamo di fare grandi cose, vogliamo disputare un campionato tranquillo e manca ancora qualcosa a livello di under. Per ora sono soddisfatto».

