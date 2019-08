© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La neopromossa Bf Sport programma il triangolare con Nomentum (Promozione) e Poggio Mirteto (Prima categoria), tre gare da 45'. Domani, domenica 25 agosto, alle 10.30, al campo sportivo Gudini, i gialloneri di mister Costantino Fabiani vogliono ben figurare nella prima davanti a loro pubblico.«Sì, è un test importante. Partiremo noi alle 10 e 30 contro Poggio Mirteto,:abbiamo analizzato il loro modo di giocare e la stiamo preparando su queste basi. Le amichevoli sono comunque un modo per testare lo stato fisico della squadra anche perché fino ad ora abbiamo lavorato molto fisicamente e poco tatticamente».«Vogliamo fare sempre bene, loro lo sanno. Ogni partita vogliamo arrivare preparati per non fare brutte figure, soprattutto domani quando affronteremo due compagini molto preparate e importanti sul nostro campo e davanti al nostro pubblico. Sarà importante fare bella figura davanti a un pubblico che ci accompagnerà anche durante l’anno, anche se so che non siamo ancora al massimo. Cercheremo di far divertire chi vedrà le gare, è nelle nostre corde. Ho una bella squadra che bisogna solo quadrare».«Non avrò ancora tutti a disposizione, inoltre mi manca un difensore centrale e lo stiamo cercando, vediamo cosa si muove nei prossimi giorni. Vorrei almeno due ragazzi, uno giovane e uno più esperto. Per il momento adatterò un centrocampista al ruolo».