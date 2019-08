RIETI - La neopromossa Bf Sport ha tagliato, nel tardo pomeriggio di ieri, 5 agosto, i nastri di partenza del ritiro pre-campionato di Promozione.



Il primo giorno di allenamento, come del resto sarà per tutta la preparazione, si è svolto al campo Alvaro Micheli di Pie di Colle di Rivodutri, in mezzo al verde e lontano da qualsiasi distrazione. Il tecnico Costantino Fabiani è entusiasta della sua nuova esperienza e accompagnato dal ds, nonché fratello, Gianluca Fabiani, vuole fare bene.

LE ASPETTATIVE

Il tecnico Costantino Fabiani: «L’allenamento di ieri è andato molto bene, sono soddisfatto nonostante mancava qualche persona causa visite mediche. Abbiamo programmato queste nei primi giorni di preparazione e per questo mancheranno a rotazione 5 ragazzi ad allenamento. Per ciò che riguarda le amichevoli, personalmente voglio che i ragazzi stanno bene e in condizione per farle. Forse ce ne sarà una il 13 e una il 25 ma nei prossimi giorni vedremo contro chi. Nel mercato abbiamo ufficializzato nella serata di ieri, Francesco Mattei, centrocampista classe ’98 proveniente dal Cantalice e siamo parlando con altri tre giocatori, vedremo nei prossimi giorni. La società si è mossa molto bene, si sta sforzando molto e noi ne siamo entusiasti». Quali sono al momento gli obiettivi stagionali? «Vogliamo una salvezza tranquilla e magari dare fastidio anche a qualche squadra del girone».

LA ROSA

Portieri: Daniele Alesse (1999, dal Cascia), Matteo Bianchetti (1990, confermato).

Difensori: Alessio Fosso (2000, dal Cantalice), Rudi Bonifazi (1994, dal Poggio Nativo), Leonardo Grillo (1994, confermato), Gianmarco Cardini (1998, confermato), Marco Panitti (1988, confermato)

Centrocampisti: Maurizio Tomassetti (2002, dal Capradosso), Marco De Giorgi (1984, confermato), Mattia Tolomei (1997, confermato), Giacomo Grifoni (1994, confermato), Andrea Cresta (1998, confermato), Emanuele Cianetti (1988, dal Cantalice), Samuele di Casimirro (2001, dall’Alba Sant’Elia) Francesco De Bona (2001, dalle giovanili del Rieti), Francesco Mattei (1998, dal Cantalice).

Attaccanti: Manuel Cavallari (1992, confermato), Giovanni Tiengo (1999, dal Cantalice), Niccolò Di Loreto (2000, dalla Spes Poggio Fidoni), Marko Pengili (1999, dalla Spes Poggio Fidoni), Mario Monaco (1988, dal Cantalice).

LO STAFF

Allenatore: Costantino Fabiani (nuovo)

Allenatore in seconda: Enrico Festuccia (nuovo)

Preparatore dei portieri: Alessandro Lucandri (nuovo)

Preparatore atletico: Manuel Fusacchia (nuovo)

