RIETI - Poco meno di due settimane all’inizio del ritiro per la matricola in Promozione Bf Sport e le novità sul fronte giocatori non sono terminate.



Dopo i nuovi profili annunciati nei giorni scorsi arrivano le firme di due giovanissimi. Il primo è Alessio Fosso, classe 2000, in forza al Cantalice nella sua precedente stagione, ha disputato numerose partite nel suo ruolo di under. Terzino destro, ha ampie possibilità di crescita: questo è anche ciò che vede il ds Gianluca Fabiani. La seconda new entry è Francesco De Bona, centrocampista del 2001. Proveniente dalle giovanili del Rieti, affronterà la sua prima stagione tra i grandi alla corte di mister Costantino Fabiani.

Non solo novità in casa Babadook. Il ds Fabiani, annuncia le prime conferme: «Sono confermati Marco De Giorgi, Andrea Cresta e Matteo Bianchetti, mentre con gli altri siamo ancora in trattativa ma arriveranno le certezze nei prossimi giorni». Tre nomi che conoscono bene la categoria e sono pronti a essere un esempio per i numerosi innesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA