Ultimo aggiornamento: 09:55

RIETI - Tre settimane separano la Bf Sport dall’inizio del ritiro che si terrà il 5 agosto. La neopromossa in Promozione si piazza forte sul mercato, è solo questione di giorni infatti per la firma del centrocampista Emanuele Cianetti e della punta Mario Monaco. Entrambi provenienti dal Cantalice (Promozione) hanno raggiunto l’accordo con la società giallonera. I due, entrambi ex Rieti, si metteranno a disposizione del tecnico Costantino Fabiani. Giocatori di esperienza come Rudi Bonifazi (fratello di Kevin, ultima stagione alla Spal), anche lui ex Rieti e in forza al Poggio Nativo (Prima categoria) nella passata stagione è molto vicino alla matricola Babadook.Il ds Gianluca Fabiani dichiara inoltre che il club batte il mercato della Capitale: «Stiamo in contatto con due giocatori provenienti da Roma, uno esperto e l'altro under». Dunque, tante le novità che si prospettano nei prossimi giorni.Attraverso un post Facebook il club annuncia inoltre che costruirà il suo settore giovanile: «La società comunica che iscriverà ufficialmente la Juniores al campionato provinciale 2019-2020. Continua quindi la ricerca dei giovani da parte del ds Gianluca Fabiani per completare la rosa. Crediamo sia importante avere giovani da far crescere, in modo tale da disputare un buon campionato, e prepararli al meglio per giocare con i “grandi” nei prossimi anni».