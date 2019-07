© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La neopromossa Bf Sport (Babadook), dopo i primi due colpi sul piano tecnico-dirigenziale con l’ingresso dei fratelli Fabiani (Gianluca ds e Costantino allenatore) si sposta sul mercato. Conferme e nuovi giovani, questo è il piano in atto. «Nei prossimi giorni ci saranno novità sia sul fronte giocatori sia riguardanti lo staff del club» afferma il ds Gianluca Fabiani.Le parole del tecnico giallonero Costantino Fabiani: «Sono molto contento di allenare questa squadra e soprattutto in Promozione in cui ho avuto anche esperienze passate tra Fiano Romano e Centro Italia. Conosco bene la categoria».«Sicuramente un misto di giovani e “vecchi” ci può permettere di svolgere un buon campionato. Alla squadra della precedente annata dobbiamo inserire molti giovani perché come è noto, la Promozione, richiede tanti giovani in campo (un '99, un 2000 e un 2001, ndr)».«Sono quasi sicuro che inizieremo il 5 agosto dato che il campionato prenderà l'8 settembre».