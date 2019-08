QUI PASSO CORESE

RIETI - Oggi, lunedì 5 agosto, Passo Corese e la matricola Bf Sport iniziano il ritiro precampionato, che invece per Amatrice prenderà il via l'8 agosto e per Cantalice il 12. Obiettivi diversi per le due formazioni reatine di Promozione che iniziano oggi la preparazione: il club coresino, ormai esperto della categoria, prova a fare meglio della precedente stagione, mentre le neopromossa Babadook cerca la salvezza. Sono stati i colpi estivi e le novità delle due formazioni che si sfideranno in campionato (al via l’8 settembre).Le parole del ds bianconero Simone Fratini: «Oggi inizieremo a Capena. Lo faremo lì perché abbiamo ricevuto un invito da parte dei proprietari del campo e questo ci ha fatto molto piacere. La struttura è molto bella e si lavora con piacere, tra l’atro il campo di Passo Corese non è in condizioni eccezionali e abbiamo deciso di approfittare di questo invito per poterci preparare nel migliore dei modi. Più avanti dobbiamo decidere cosa fare, vedremo con l’amministrazione quali saranno i progetti e i programmi». Ma le gare interne le giocherete al Di Tommaso di Passo Corese? «Ancora non si sa, per adesso abbiamo l'autorizzazione firmata per il Di Tommaso, poi si vedrà».«Stiamo prendendo giocatori importanti, anche a livello di giovani. Purtroppo abbiamo avuto partenze dolorose sia a livello di staff che di giocatori con i quali avevamo dei grandi legami, due su tutti: vorrei salutare Leonardo Terracina e Fabrizio Giovannangelo. Si sono rilevati due ragazzi di spessore che pur venendo da Roma hanno sempre anteposto l’interesse della squadra a quello personale. È stata una decisione molto dolorosa quella di separarsi ma sono convinto che faranno bene anche lontano da noi. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto dietro: puntiamo a prendere un centrale di esperienza. Per il resto siamo soddisfatti della squadra che abbiamo allestito».Il ds giallonero Gianluca Fabiani dichiara: «Oggi inizieremo a Santa Susanna, in orario quasi serale per problemi lavorativi ma ci saranno tutti, sarò presente anche io. Adesso non resta che allenarsi, c’è un buon mix di gioventù ed esperienza e sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Ora i fatti, oltre le tante parole».«Abbiamo ufficializzato Marko Pengili, esterno di attacco classe ’99 proveniente dalla Spes Poggio Fidoni ma siamo ancora in trattativa con qualche giocatore. Quattro per l’esattezza, sia giovani che esperti sia nel reparto offensivo che difensivo».