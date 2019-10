RIETI - La Bf Sport (9 punti) si porta a casa la prima vittoria tra le mura amiche: contro il Novauto Pro Roma (2) termina 1-0. Tante le assenza dei gialloneri, da Fabiani a Grillo, ma anche Salvi e Monaco e una squadra formato under 20 schierata da mister Costantino Fabiani.



LA GARA

Pronti via, primo tempo molto equilibrato in cui le occasioni create non hanno quasi mai impegnato gli estremi difensori delle due compagini. Nei primi 10’ Tolomei e Mattei ci provano dalla distanza. Per gli ospiti Bottoni è il più pericoloso ma Bianchetti si fa trovare reattivo. A 5’ dal termine della prima frazione, Cavallari sul fondo mette la sfera in area ma Di Casimirro spedisce sopra la traversa. Poco più tardi azione fotocopia: Ciaramelletti appoggia a Tolomei che sfiora il palo.

La ripresa ci accende sin dal primi minuti: al 3’ è rigore per la Bf Sport per tocco di mano degli ospiti. Sul dischetto si presenta Ciaramelletti che però sbaglia grazie a una grande parata del ’99 Morgante. La Novauto riparte subito, sul fronte opposto Bottoni si ritrova a tu per tu con Bianchetti che para e salva la formazione giallonera. La gara si alza d’intensità: al 35’ pima Cresta calcia sopra la traversa poi Accrachi una volta saltato Bianchetti si ritrova solo davanti alla porta, il numero 9 ospite sbaglia un gol fatto. Il match sembra terminare sullo 0-0 ma nei minuti di recupero si accende Cavallari: il numero 10 giallonero su ripartenza, prima salta un difensore avversario poi mette la palla sotto al sette, dove Morgante non può arrivarci. Termina tra appalusi e sorrisi la sesta giornata della Bf Sport che porta a casa la terza vittoria in campionato.

I COMMENTI

Gianluca Fabiani, ds BF Sport

«Siamo partiti contratti e con le scorie delle ultime due sconfitte. Siamo venuti fuori intorno al 30' grazie a Mattei e Tolomei. C’era molta tensione mentale. La partita in sostanza è stata sui binari del pareggio con occasioni da una parte e dall’altra. Ci voleva questa vittoria e complimenti a tutti e in particolare a Cavallari per il gran gol. Abbiamo giocato con una grande quantità di giovani, questi stessi giovani che stanno crescendo e saranno il futuro della società».

Andrea Zappavigna, tecnico Novauto Pro Roma

«Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo siamo andati meglio sbagliando dei gol fatti. In più continua un trend di arbitraggio negativo, secondo me non sono all’altezza della Promozione. Purtroppo ci sono stati errori individuali che abbiamo pagato».

IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Fosso (18’ st Piras), Cardini (13’ st Pengili), Cianetti (23’ st Cresta), De Gennaro, Casciani (44’ st Grifoni), Tolomei, Mattei, Di Casimirro, Cavallari. A disp: Alesse, De Bona, Di Loreto, Tiengo. All. Fabiani

Novauto Pro Roma: Morgante, Bellani, Cardillo, Agostinelli, Peruzzini, De Paolis, Di Bernardino(35’st Mancini), Atturro (1’st Pascucci), Accrachi, Moscardelli, Bottoni. A disp:Bultrini, Ferrazza, De Nisco, Salomone, Michetti, Forgione, Feudi. All. Zappavigna

Arbitro: Stavagna di Viterbo (Raganelli di Roma 1 e Romito di Viterbo)

Reti: 93' Cavallari

Note: ammoniti Tolomei, Costantino Fabiani, Piras, Di Casimirro(B) Atturo, Pascucci, De Paolis, Accarchi, Peruzzini (N). Espulso dalla panchina Zepponi per doppia ammonizione. Recupero 0’-6’. Spettatori 100 circa

© RIPRODUZIONE RISERVATA