LA GARA

I COMMENTI

Costantino Fabiani, tecnico Bf Sport

Paolo Malizia, tecnico Nomentum

IL TABELLINO

Bf Sport

Nomentum

Arbitro

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sul sintetico del Gudini, la Bf Sport (16 punti) trova il primo pareggio stagionale: con il Nomentum (16) termina 0-0.Pronti via, dopo aver superato la mezz’ora in perfetto equilibrio, la prima conclusione è degli ospiti: al 30’ Maresca dalla distanza sfiora il palo impensierendo la formazione giallonera. Il Nomentum si spinge in avanti e 2’ più tardi Palmieri su punizione colpisce il palo. Per i reatini, al 38’ Priolo ci prova dal limite ma Silvi blocca facile. È 0-0 al termine dei primi 45’.Nella ripresa dentro Monaco e Piras e cambio di intensità: al 20’ Mattei dal limite sfiora il palo mettendo in allarme la retroguardia del Nomentum. Sempre i padroni di casa si spingono in avanti: al 27’ Monaco di testa non trova di poco la porta. Nel finale gli ospiti provano a spingere ma il risultato non cambia.«Conoscevamo la loro bravura, noi andavamo in campo con delle piccole defezioni e quando ti mancano delle pedine importanti si sentono. Bella partita, combattuta fino alla fine ma il risultato è giusto».«Partita molto equilibrata, mi sono divertito. Potevamo fare qualcosa di più ma va bene così. Buone entrambe le squadre».: Bianchetti, Tolomei (1’st Fosso), Pengili (22’st De Gennaro), Cianetti (26’st Cresta), G. Fabiani, Grifoni, Di Casimirro (16’st Piras), Mattei, Priolo (3’st Monaco), Ciaramelletti, Cardini. A disp: M.Di Loreto, Casciani, N. Di Loreto, Cavallari. All. C. Fabiani.: Silvi, Cupelli, Polidori, Palmieri, Petrocchi (36’ st Macri), Castagnola, Maresca, De Dominicis (32’st De Paola), Sacripanti, Ferrara. Raffaelli. A disp. Francucci, Corradini, Altamura, Volpe, Grogori, Orlandi, Prioteasa. All. Malizia: Ashkar di Ciampino (Giovagnoli di Roma 2 e Rienzi di Tivoli): ammoniti: Fabiani, Grifoni, Tolomei, Cianetti, Fosso e C. Fabiani (B), Cupelli, Maresca e Castagnola (N); recupero: 1’- 4’; spettatori: 100 circa