LA GARA

I COMMENTI

Andrea Rogai, tecnico BF Sport

Daniele Paolini, tecnico La Rustica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Bf Sport (27 punti) cede sotto i colpi della capolista La Rustica(54): davanti al pubblico del Gudini termina 1-3. Prestazione di spessore dei padroni di casa che cedono però nei minuti finali. La Bf resta in zona play-out mentre i romani sempre più vicini al salto di categoria.Tra le fila giallonere assente solo Dionisi, poi out Grifoni a fine primo tempo. Match giocato sotto un caldo anomalo che fa pesanti le gambe dei giocatori delle due formazioni.Parte molto forte La Rustica che cerca di non far prevalere il fattore campo. Al 3’ Cardini salva un tiro molto pericoloso poi un giro di lancette più tardi arriva il vantaggio dei romani: D’Ambrosio dal limite mette la sfera sotto la traversa. Tanti gli errori in appoggio per la Bf Sport nei primi 15’. Lo shock del gol ci mette un po’ a metabolizzare poi superati i 20’ i gialloneri si prendono il pallino del gioco. Grifoni al 22’ calcia fuori poi Salvi di testa sugli sviluppi di un corner impegna l’estremo difensore ospite. Al 35’ la conclusione più pericolosa dei reatini: Cianetti dal limite colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Gara equilibrata nel corso dei primi 45’ e differenza di punti che non sembra sentirsi.Nella ripresa fuori Grifoni infortunato, al suo posto Casciani. La Bf rimane compatta e al 2’ Tolomei ci prova con una conclusione da limite che si rivela debole e facile per il portiere romano. Al 5’ i reatini protestano per un fallo di mano in area da parte di un difensore ospite ma per il direttore di gara non c’è nulla. Il gol è nell’aria e arriva al 9’: De Gennaro anticipa un passaggio al centro del rettangolo di gioco, serve Monaco al limite dell’area che pesca Cavallari, il numero 11 non ci pensa due volte e mette la palla sotto al sette. La Rustica non accusa il colpo e al 14’ colpisce una traversa. I padroni di casa sembrano aver preso le redini del gioco e vanno molto vicini al gol con le conclusioni di Tolomei, Cavallari e Casciani. Il vantaggio non arriva e ci pensano i romani a trovare la via del gol: al 40’ Spinetti di testa porta i suoi in vantaggio. La Bf cerca di nuovo il pareggio ma nei minuti di recupero Martorelli chiude il match. Dopo il gol arriva il triplice fischio.: «Abbiamo giocato una buona partita e questo risultato è un po’ troppo largo. La squadra ha messo l’anima in campo ma non è bastato. Loro sono una grande squadra che probabilmente farà il salto di categoria. La più forte del girone».: «Partita molto strana. Abbiamo avuto molte occasioni dove potevamo passare in vantaggio poi loro hanno colpito la traversa. Queste partite devono essere chiuse. Loro sono una squadra che ci stanno mettendo tutto il cuore, sono una buona squadra e creare occasioni non è stato semplice».IL TABELLINOBf Sport: D’Olimpio, Salvi, Grillo, De Gennaro, Fosso (1’st Piras), Cardini(35’st Pengili), Cianetti, Grifoni(1’st Casciani), Monaco, Cavallari, Tolomei. A disp. Bianchetti, Piras, Pengili, Di Loreto, Cresta, Casciani, Di Casimirro. All RogaiLa Rustica:Apruzzese, Foriglio, Catini, Fabrizi(31’st Mancini), Di Rocca, Mati, Masella, Maxim, Bisogno(10’st Spinetti), Scandini(44’ st Martorelli), D’Ambrosio(20’ st Pisapia).A disp. De Donno, Verdini, Giglioni, Matin, Pisapia, Mancini, Martorelli, Simonetta, Spinetti. All. PaoliniArbitro: Batini di Foligno (Pancani di Roma 1 e Abbati di Roma 1)Reti: 4’ pt D’Ambrosio, 9' st Cavallari, 40' st Spinetti, 48' st MartorelliAmmoniti: Bianchetti, Salvi, Monaco (B), Scardini, D’Ambrosio, Pisapia (R) Recupero: 2’pt-3’st. Pubbico: 100 spettatori circa