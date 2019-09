LA GARA

RIETI - La Bf Sport (6 punti) crolla in casa: col Fiano Romano (10) termina 1-4 nella quarta giornata di Promozione. Non basta Monaco a far respirare la formazione giallonera, Pangallozzi fa tripletta.Nella rosa della formazione romana c’è anche Mattia Marcheggiani, ex Maglianese e fratello del bomber Francesco. Da parte dei padroni di esce dai panni di giocatore Gianluca Fabiani che torna a vestire quelli di direttore Sportivo.Pronti via, Bf Sport di prende il possesso del gioco tendendo il campo per più di 20’: una delle azioni portate avanti in questi è di Ciarameletti che al 23' viene atterrato in area. Per il direttore di gara non è rigore. Al 24’, su una delle numerose ripartenze del Fiano, la formazione romana colpisce con Pangallozzi che approfitta di un errore difensivo e salta Bianchetti. Il gol alza il baricentro dei gialloneri che vanno spesso al tiro con Monaco, Tolomei e Ciaramelletti, uno dei migliori in campo. Le azioni non concretizzate portando il raddoppio del Fiano con il solito Pangallozzi in una azione fotocopia alla prima.La ripresa inizia col piede giusto dei padroni di casa che dopo soli 3’ accorciano le distanze con Monaco su assist di Cavallari, quest’ultimo poco dopo sfiora la traversa. Pochi minuti più tardi ancora Ciaramelletti viene atterrato in area ma senza fallo. Al 15’ mister Fabiani cambia metà formazione ma il risultato sembra non cambiare. Il Fiano prima fa il terzo gol con Ushe poi al 40' Pangallozzi si porta a casa la sua prima tripletta di stagione.«Il paradosso è che forse questa è stata forse la miglior partita sotto il profilo del nostro gioco, del possesso palla e delle occasioni. La sconfitta fa male ed è venuta fuori da errori che abbiamo pagato a caro prezzo, tutti migliorabili ma che non si possono fare. Ho visto una buonissima gara fino al loro terzo gol ma però ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo migliorare nella fase di non possesso. Sono soddisfatto della presentazione e ovviamente non del risultato, nonostante questo i lati positivi ci sono. Siamo comunque una squadra molto giovane e che vuole la salvezza al più presto».«Abbiamo fatto un’ottima prova sotto il profilo del carattere. Durante la settimana la partita è stata preparata con grande attenzione. I ragazzi sono dediti al lavoro e fanno tutto quello che noi prepariamo, i risultati si vedono anche al novantesimo minuto. Il merito è di tutti: è il gruppo che porta la vittoria, non il singolo».: Bianchetti, Fosso, Pengili (30’ st Di Loreto), Cianetti, De Gennaro (15’ st Cresta), Grillo (5’ st Mattei), Ciaramelletti, Di Casimirro (15’ st Piras), Monaco, Cavallari (30’ st Cardini), Tolomei. A disp. Alesse, De Bona, Tiengo, Casciani. All. C. Fabiani: De Vellis, Pellegrini, Pomposelli, Sette (15’ st Galanti), Mirt, Papa (46’ st Agresti), Gerli, Loreti, Ushe (35’ st Turchi), Pangallozzi (45’ st Marroni), Rinaldi (45’ st Loreti). A disp. Lobello, Romagnoli, Marcheggiani, Pennacchini. All. Antognetti: Crescenzi di Viterbo (Maccari di Ciampino e Morano di Roma 2): Pangallozzi 24’ pt, 43’ pt, 40' st, Monaco 3’ st, Ushe 20’ st: ammoniti Cavallari, Ciaramelletti, Tonino Ciaramelletti, Costantino Fabiani, Cianetti, Fosso (B), Papa (F); recupero: 2’-5’, spettatori 100 circa